Soraya Rodríguez critica que Tudanca no le haya informado aún de su salida

La decisión del secretario general del PSCL de apartar definitivamente a la actual presidenta del partido en Castilla y León, Soraya Rodríguez, de la Ejecutiva que saldrá del Congreso el próximo fin de semana no ha sorprendido en exceso a la interesada que, no obstante, se ha mostrado molesta con las formas y la ausencia de una llamada desde la dirección de la formación política. Rodríguez aseguró desconocer de forma oficial cuál será su futuro en el partido que, según avanzó ayer ABC, pasa por que la diputada vallisoletana salga de la Ejecutiva autonómica cuyo cargo actual, incluso, desaparecerá. Su clara apuesta por la candidatura de la andaluza Susana Díaz y las más que evidentes diferencias con las posiciones de Tudanca la sacarán de golpe de la presidencia del PSCL.

Así, Soraya Rodríguez lamenta en este punto que no haya sido informada por Luis Tudanca de su decisión, que no haya recibido una llamada para hacer oficial que no contará con ella en la nueva etapa de los socialistas castellano y leoneses que, de nuevo, estará capitaneada por el burgalés. En cualquier caso, apuntó que el secretario general del PSCL «tiene libertad para hacer su equipo y lo respeto», lo que no quiere decir, apuntó, que «fallen las formas». De hecho, de cara al Congreso autonómico del 15 y 16 de julio, mostró su deseo de que «haya una Ejecutiva lo más integradora posible», aunque reconoció que lo ve poco probable después de que en la Ejecutiva nacional de Pedro Sánchez fuesen apartados los perdedores de las primarias.