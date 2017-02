No hay mal que cien años dure ni industria que subsista un siglo. Bien lo saben en la localidad leonesa de Veguellina de Órbigo. En 1900 empezó la actividad su conocida azucarera, verdadero soporte de la economía local hasta 1998, cuando cerró por aquello de concentrar la producción en fábricas más grandes. También el lino, cultivo tradicional en la ribera de este caudaloso río, contó con negocio fabril de transformación que desapareció. Y el tren, que efectúa paradas por la presión vecinal, llegó en 1870 con un apeadero dentro de la línea Palencia-La Coruña.

Ahora, la estación carece de taquilla para comprar billetes. Hay que hacerlo por internet, con un sistema que a veces se bloquea y nada manejable para personas mayores no familiarizadas con la red, o en ruta realizando el abono al interventor. Éste a menudo no aparece en el breve trayecto a Astorga o León, que vaya incordio andar dando vueltas en moneda en la era de las tarjetas white or black, de manera que los probos viajeros no pueden pagar. Tiene bemoles el asunto un país de tan dado a trincar. Así, han de hacer un «simpa» como usuarios clandestinos, pasajeros apátridas que soportan en sus conciencias la congoja de aumentar el déficit de la compañía ferroviaria, porque nadie les cobra.

Veguellina pertenece al municipio de Villarejo. Su alcalde, Joaquín Llamas, se ha dirigido a Renfe para denunciar la situación. Cree que existe la estrategia de no contabilizar los viajeros que salen o llegan de la estación, por carecer de billete, para obtener una estadística de usuarios inferior a la real y justificar una reducción de servicios. En «la» Renfe, que el artículo determinado femenino singular en las organizaciones denota su fuerza, su poderío, -ya sea la Renault, la Seat, la UGT o la Falange-, dicen que pondrán más revisores, como el que pone en la barra una de bravas. De traca.