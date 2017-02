Servicios Sociales analizará si existe riesgo para los mellizos que dio a luz la burgalesa de 64 años

La consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Alicia García, dejó claro ayer que no se puede «prejuzgar» la nueva situación de M. I. A., la mujer de 64 años vecina del municipio burgalés de Palacios de la Sierra que ha sido madre por segunda vez al dar a luz a mellizos tras una fecundación in vitro en Estados Unidos despuñes de que la Junta le retirase la tutela de su primer hija. No obstante, desde los servicios sociales de la Delegación Territorial en Burgos se han puesto en contacto con el hospital, al que han solicitado información sobre el parto, los niños y las circunstancias desde el punto de vista psicosocial que rodean al entorno familiar.

Es más, según ha podido saber ABC, se ha creado un equipo interdisciplinar formado por psicólogos y trabajadores sociales, en coordinación con la Fiscalía y los Servicios Sociales de la Diputación de Burgos, para analizar si existe una situación de riesgo para los recién nacidos. En base a las circunstancias del caso y a lo que los profesionales evalúen, la Administración autonómica tomará las medidas más adecuadas al interés de los bebés y trasladará toda la información a la Fiscalía.

Violenta y sin pareja

Los precedentes no son precisamente buenos. M. I. A, perdió la tutela de su primera hija y los recursos que ella misma presentó contra esta medida. Además la mujer no ha cumplido las sentencias, ha rechazado el apoyo de los programas de apoyo familiar de la Junta y la vivienda en la que reside no está en las mejores condiciones. Incluso ha protagonizado situaciones de violencia en el municipio en el que reside. Estos hechos son más que suficientes para llevar a la Administración autonómica a iniciar el seguimiento de los recién nacidos para garantizar su bienestar.

Precisamente, en el municipio burgalés de Palacios de la Sierra, situado en la Sierra de la Demanda, de tan solo 730 habitantes, impera la ley del silencio y poco o nada se quiere hablar de una vecina que no tiene pareja conocida y de cuyo embarazo todos sabían. Problemas en las relaciones con su amplia familia y con muchos de sus vecinos explican que en el municipio no se comente un caso que ha llevado a esta localidad burgalesa a las cabeceras de los informativos.

El director médico del centro hospitalario señaló que cuando la paciente llegó de EE.UU. con una gestación avanzada su «obligación era atenderla de la mejor forma posible y dar una asistencia de calidad»

Mientras, en el hospital, M. I. A se recupera de la cesárea y dentro de tres o cuatro días será dada de alta, junto con los pequeños, que se encuentran en perfecto estado. El director médico del centro hospitalario, Enrique Martín, señaló ayer a ABC que cuando la paciente llegó de EE.UU. con una gestación avanzada su «obligación era atenderla de la mejor forma posible y dar una asistencia de calidad». Para ello, se puso en marcha un protocolo para «minimizar el riesgo, que era muy alto», dada la edad de la madre, con «controles intensos que la paciente ha cumplido». Martín explicó que todo ha transcurrido con normalidad. Sobre la polémica suscitada por las circunstancias personales de la mujer, el director médico de la clínica aseguró que «respetamos la autonomía y las decisiones de la madre y ponemos todos los medios para garantizar la salud de los niños y de la madre, que es lo primero a tener en cuenta».