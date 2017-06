Habrá nervios, pero quizá en esta ocasión sean más. En total serán 9.299 estudiantes los que se enfrentarán a partir del martes a la nueva Selectividad establecida en la Lomce y cuyo nombre oficial ha pasado de PAU a EBAU -Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad-. Pese al temor e incertidumbre de los últimos meses sobre cómo sería la prueba, lo cierto es que será en esencia similar al modelo anterior.

No estarán las preguntas tipo test que propuso en un principio el impulsor de la ley, el anterior ministro de Educación José Ignacio Wert, ni finalmente los alumnos tendrán que hacer a mayores otra prueba en la universidad en la que deseen entrar, algo a lo que el documento inicial dejaba la puerta abierta. Y es que la llegada del nuevo encargado del área educativa, Íñigo Méndez de Vigo, suavizó algunos aspectos polémicos y acordó con rectores y comunidades autónomas que las pruebas serían prácticamente idénticas.

Algo que sí será novedoso es que alrededor de 4.000 alumnos no tendrán la obligación de presentarse a las pruebas para poder acceder a la universidad como consecuencia del cambio y de la puesta en marcha de la Lomce en segundo de Bachillerato, informa Ical. En esta situación se encuentran aquellos que han repetido segundo durante este curso y los que consiguieron el título en 2015-2016 y no accedieron a la universidad. Si bien esta «ventaja» no lo será tanto al entrar la carrera que quieran cursar, ya que los estudiantes que superen las pruebas de este año tendrán prioridad.

En cuanto a la estructura, el principal cambio será que los estudiantes tendrán como asignatura obligatoria en la prueba la materia de Historia, mientras antes podían elegir entre esa y Filosofía, que pasa a ser opcional. Hasta ahí los cambios sustanciales, ya que los exámenes serán iguales en cuanto al tipo de preguntas, se seguirá aprobando con un 4 y también se mantendrá la posibilidad de subir nota hasta un 14 presentándose a dos asignaturas optativas.

La Universidad de Valladolid, como es habitual, encabeza el número de alumnos que se presentarán a las pruebas con 3.705 en sus cuatro campus (Valladolid, Segovia, Soria y Palencia). Serán 171 estudiantes menos de los que se presentaron en la convocatoria anterior. Por campus, el mayor número estará en Valladolid con 2.121 estudiantes, seguido por Segovia, con 617; Palencia, con 552, y Soria, con 415.

En Salamanca se examinarán 2.472 estudiantes, el 55,59 por ciento de los matriculados en segundo de Bachillerato. La mayor parte de ellos, harán la prueba en el campus de Salamanca, con un total de 1.303 matriculados, mientras que 590 lo harán en el de Ávila y 579 en el campus de Zamora.

En Burgos pasarán la nueva prueba 1.381 alumnos, de los que 1.074 que la realizarán en el campus de Burgos; 187, en Aranda de Duero y 120 se examinarán en Miranda de Ebro. En la Universidad de León acudirán a los exámenes 1.741 estudiantes, de los que 425 estarán en Ponferrada.