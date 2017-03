Hay tardes que, a contraluz, las Cortes resultan un cuadro de Goya. Una pintura de la época negra que no es tan negra porque aquí es una mezcla entre tragicomedia y farsa. Y a Goya se le sublevan las pinturas cambiando la escena y a Herrera se le intentan comer los portavoces en un proceso inverso al mito.

«Le ha faltado a su señoría nada más que acusarme de corrupto», le dijo el presidente al portavoz de Ciudadanos tras su intervención. Y en realidad nada más le faltó eso. Luis Fuentes le habló de corrupción y de alfombras. Le acusó el de Ciudadanos de encabezar un partido falto de transparencia, cuando en realidad el PP nacional cada vez que pasa por un juzgado se vuelve más trasparente.

Ahora que Ciudadanos, tras su congreso, tiene sexo –que escribió Bustos– ha entrado en una adolescencia conflictiva que es lo que ocurre cuando consientes un gobierno pero no tú no mandas nada. Ciudadanos después de lo de Murcia quiere demostrar en otros lares que no llevan los pantalones pero si otros los llevan es en parte gracias a ellos. Y Luis Fuentes quiere comerse por este motivo de la pubertad a Herrera. Los conflictos de autoridad que todos hemos tenido en la adolescencia en realidad son un intento de matar un poco al padre; pero nada más un poco. Herrera uso la palabra fagocitar, que no deja de ser un eufemismo de devorar. Porque en las Cortes hay que mantener la compostura y mejor se dice fagocitar.

Se ve este cuadro en el hemiciclo cuando uno piensa que Herrera en realidad si tiene algo de Saturno que se ha ido comiendo a todos los portavoces, durante dieciséis años, que le han caído en la bancada opuesta. Ahora Saturno, también come naranjas. Y esto puede ser por habilidad o por tiempo.

Herrera tiene de Saturno aquello que le atribuían los romanos y los griegos al dios: ser el tiempo. Herrera es el tiempo que pasa entre que se decide la presidencia del PP regional y un nuevo candidato que lo suceda en la Junta, que alguno habrán escondido por ahí para que no se lo coma el partido.