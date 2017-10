Tribunales Sanidad debe devolver alrededor de 500.000 euros a los aspirantes a las oposiciones de Enfermería de 2015 Satse informa de la necesidad de reclamar las cantidades de forma individual, ya que no habrá una devolución de oficio por la suspensión de los exámenes

La Consejería de Sanidad tendrá que devolver alrededor de 500.000 euros a los 20.128 opositores admitidos en las oposiciones de Enfermería de Sacyl de 2015, que fueron suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tras retirarse el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la nulidad del proceso selectivo decretada por el TSJ de Castilla y León, este último tribunal ha declarado la firmeza de la nulidad de estas oposiciones de 2015.

El Sindicato de Enfermería SATSE de Castilla y León recuerda que es el momento de que estos opositores presenten su reclamación individual de las tasas de inscripción en el proceso selectivo, por lo que desde el sindicato se les facilitará dicha reclamación. SATSE advierte también que si esas cantidades no se reclaman individualmente, los opositores no las podrán recibir porque no se va a producir una devolución de oficio que englobe a todos los aspirantes admitidos en dicho proceso selectivo.