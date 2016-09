El salmantino Víctor Reyes se alza con el Emmy a la mejor banda sonora

El compositor salmantino Víctor Reyes, de 54 años, se ha alzado con el Emmy a la mejor banda sonora por su trabajo en la miniserie «El infiltrado», de la cadena AMC.

Reyes, autor de las melodías de Motivos personales, Ana y los 7, Sin tetas no hay paraíso, Hospital Central, Ángel o demonio o Piratas, se impuso en la categoría de mejor banda sonora para una miniserie, película o programa especial, donde competía con James Newton Howard («All the Way»), David Lawrence («Los descendientes»), «Fargo» (Jeff Russo), Jeff Beal («Jesse Stone: Lost in Paradise») y Martin Phipps («War & Peace»).

Además, Reyes estaba nominado por la mejor composición principal con la canción «El infiltrado», del mismo nombre que la serie, aunque el galardón fue a parar a "Marvel's Jessica Jones", obra de Sean P. Callery, según informa EFE.

Ambas competían frente a «Crazy Ex-Girlfriend», «Narcos», «Sense8» y «The Whispers».

«El infiltrado», una miniserie de espionaje que consta de seis capítulos y se basa en la novela homónima de John Le Carré, fue dirigida por la ganadora del Óscar Susanne Bier.

Los protagonistas son Tom Hiddleston y Hugh Laurie y dentro del reparto figuran los españoles Marta Torné y Antonio de la Torre.

La pasada noche se entregaron los Emmy creativos, (destinados a categorías técnicas), una ceremonia donde «Juego de tronos», que partía como favorita con 23 nominaciones, arrasó con nueve premios. El ministro Íñigo Méndez de Vigono ha tardado en felicitar al compositor a través de la red social Twitter: «Mi enhorabuena Víctor Reyes por tu Emmy a la mejor banda sonora. El talento español sigue en alza», ha escrito el ministro de Educación, Cultura y Deporte.