Cuando menos se espera, a ciertos elementos les aflora la vena de timadores, el ADN de truhanes y tramposos que llevan dentro, de la picaresca al estraperlo, del latrocinio al lenocinio. Fuleros y embaucadores adaptados a nuestros días hasta mimetizarse con el paisaje nacional carente de ética, donde todo vale. Tras las últimas novedades en la instrucción del caso Nadia, la sociedad sigue alarmada ante un padre que atesora un prolijo historial de estafador con condenas de cárcel, sin que ningún periodista de los programas donde iba de tournée televisiva se molestara en averiguar tales antecedentes.

Esta semana, la Policía Nacional ha detenido a tres personas por vender en internet medicamentos gástricos para provocar abortos. El burdo engaño fue descubierto tras advertir la Fiscalía de Zamora a las fuerzas de seguridad de que una joven fue atendida en un hospital por los efectos secundarios tras ingerir el fármaco, prescrito para úlceras de estómago y duodenales. Lo había comprado online como un producto para interrumpir el embarazo, hecho que puede ocurrir dentro de los citados daños. Además de poner en riesgo su salud, más de cien mujeres han sufrido la estafa que era un negocio redondo para los promotores: cobraban hasta veinte euros por pastilla, cuando la caja de cuarenta unidades cuesta diez.

Dejando al margen las andanzas de este grupo de rufianes, que se aprovechaban de las víctimas, hay que meditar sobre la angustia en que viven muchas mujeres un embarazo no deseado para plantearse abortar como primera opción, cuando debería ser la última. Urge un apoyo más decidido por parte de las administraciones a la maternidad, a la natalidad, que nos equipare a niveles europeos. Como aseguran desde Red Madre, uno de cada cinco niños no llega a nacer, un fracaso de toda la sociedad que no nos podemos permitir en este ocaso demográfico.