De la Riva dice que firmó dos «comfort letter» pensando que era «cartas de recomendación»

El exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva reconoció hoy haber firmado dos «comfort letter» o cartas de conformidad, en julio de 2008 y septiembre de 2010, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, si bien señaló que desconocía que se tratase de un aval, ya que pensó que era una «carta de recomendación», para el préstamo de la operación ferroviaria, según fuentes jurídicas de la acusación particular.

León de la Riva declaró este martes de nuevo, junto al exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco y el exedil Manuel Sánchez, por el caso que investiga la tramitación de las «comfort letter», como garantía para los 100 millones que le correspondían al Consistorio dentro de los 400, concedidos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, por un sindicato bancario. Sobre las 09.15 horas llegaron los tres investigados a la sede judicial de la calle Angustias de Valladolid, que abandonaron pasado el mediodía.

Asimismo, fuentes jurídicas explicaron que León de la Riva, el primero en declarar en este caso que investiga delitos de falsedad y prevaricación administrativa, admitió haber firmado las dos cartas de conformidad que ahora se investigan, por lo que serían tres las tramitadas por el Ayuntamiento de la capital, puesto que el exregidor ya declaró ante este mismo juzgado en noviembre de 2016 por la ‘comfor letter’ rubricada en 2011. Entonces, como recordó la acusación particular, aseguró que desconocía la trascendencia de este documento, porque era el primero que firmaba.

Los concejales, sin saber lo que firmaban

Por su parte, el exedil Alfredo Blanco aseguró que no tenía conocimiento de la firma de las dos cartas de conformidad, si bien la acusación particular acreditó correos electrónicos remitidos por los bancos a 39 personas, entre ellas el exconcejal. Él respondió que había recibido esos «e-mail» pero que no los había abierto y, por tanto, no los había leído, si bien reconoció que había votado a favor de las mismas sin conocer su contenido.

Por su parte, el exconcejal Manuel Sánchez, al que asiste el letrado José María Tejerina, el mismo abogado de León de la Riva, aseguró que no tenía información sobre las «comfort letter», aunque votó a favor. Señaló que los documentos llegaban «cocinados» a las reuniones de Valladolid Alta Velocidad y que él se limitaba a apoyarlas, sin leer la documentación que se le remitía con anterioridad. Además, aseguró que en temas de «números» la competencia era de Alfredo Blanco ya que él se encargaba de temas de movilidad, urbanismo o infraestructuras.