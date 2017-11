Economía Reunión en Madrid «al más alto nivel» sobre el futuro de Velilla El ministro Álvaro Nadal se cita este jueves con Herrera, Sánchez Galán y Fernández en plena disputa por el cierre de las centrales de carbón

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se reunirá en la mañana de este jueves con los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para tratar la demanda de la eléctrica de cerrar las centrales de carbón de Lada y Velilla.

Iberdrola anunció recientemente que ha decidido completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo, entre ellas la instalación ubicada en Velilla del Río Carrión y la de Lada, en Asturias.

La compañía la autorización de cierre de estas centrales térmicas ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, plantas que suman una potencia de 874 MW; se trata de una decisión que no ha sido bien recibida por el ministro, quien actualmente trabaja en un decreto para poder evitar el cierre de este tipo de centrales por motivos económicos, y no soo de seguridad del suministro.

El alcalde de Guardo y procurador recibe los aplausos de la bancada popular tras su intervención en las Cortes

Ayer miércoles, en las Cortes de Castilla y León, el carbón en general y las centrales térmicas en particular acapararon el debate parlamentario en las Cortes con hasta tres proposiciones no de ley entorno a la materia que desembocaron en un sinfín de reproches entre los grupos y en una cesión de los socialistas, que, ante el «brete» en el que les puso, a su juicio, el PP invitándoles a posicionarse de forma autonóma y a distanciarse de Ferraz, se desdijeron en el Hemiciclo castellano y leonés de las pautas nacionales de la formación para apoyar una mayor vida para las térmicas. Su fin, lo habían reclamado para 2020 los socialistas en el Congreso de los Diputados al votar a favor de una resolución que pedía anular a partir de esa fecha unos pagos por capacidad sin los cuales las plantas estarían avocadas al cierre.

La primera PNL «térmica» de la jornada fue presentada por los populares contra dicha moción respaldada en la Cámara Baja por los principales grupos de la oposición -Podemos, PSOE y Cs, entre otros-. En la propuesta se reclamaba que «no se atienda» al contenido de la resolución acordada en el Congreso para la negociación de España en Europa -en el marco de la descarbonización- del futuro de estas centrales, cuyo fin se precipitaría a 2020 sin los pagos por capacidad, cuando la UE había aceptado que fueran hasta 2025 y el Ejecutivo estatal aspiraba a prorrogar el plazo hasta 2030. Se trata de una petición al Gobierno que ya en su día cuando el PP registró la propuesta fue planteada como una oportunidad para los socialistas de diferenciarse de las pautas energéticas nacionales. Ayer, en el estrado, el propio PSOE reconocía que era «un brete» a la formación en la Comunidad, al cual sucumbieron con su voto a favor para que quedara «clara» la posición del partido en defensa del carbón y las térmicas, dijeron.

No obstante, desde la bancada del PP, su portavoz, Raúl de la Hoz, señaló que el apoyo se había acordado para «ahorrarse el escándalo», dada la intención de algún procurador de romper la disciplina de voto si éste era contrario. Sea como fuere la proposición fue aprobada con el respaldo de las dos principales fuerzas y UPL y el rechazo del resto.

No fue la única con voto favorable. También recibió el beneplácito de las Cortes la proposición del PSOE en favor de la central térmica de Velilla que Iberdrola ha anunciado que quiere cerrar. En concreto, se demanda al Gobierno no cerrar la planta, instar a que estos procesos se condicionen a estrategias de transición y de reconversión, exigir a Iberdrola que rectifique y recuperar las inversiones de la Ciuden. La PNL salió adelante con el respaldo de UPL y de Podemos e IU (que reclamaron una auditoría de las ayudas públicas del carbón) y las abstención de PP y Cs. No tuvo el mismo desenlace la tercera proposición sobre la materia, este caso de Podemos, para estudiar la reconversión de la planta en central de biomasa, y que fue rechazada.