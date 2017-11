El reto de la unidad

LUIS JARAMILLO

Celebrados los congresos provinciales del PSOE, en los que la Ejecutiva Regional no ha podido conseguir colocar al frente de todos las provincias a afines a su línea, no queda más que trabajar a fondo para superar las diferencias y establecer una hoja de ruta para consolidar la unidad que hoy está cogida por los pelos. Son cuatro las provincias en las que el resultado de los cónclaves provinciales no ha seguido esa linea oficial que tanto acariciaban y una de ellas es León, la agrupación más fuerte. Luis Tudanca debe asumir una tarea de liderazgo para que lo que hoy a muchos le parece una pose, pase a ser algo real.

Históricamente se ha demostrado que el PSOE es un partido en el que se da mucha importancia a la división interna y eso es algo que el electorado, su electorado, castiga de forma evidente. En el momento actual ya con el horizonte electoral muy a la vista, nadie quiere aparecer como el responsable de una división que ahora no conviene, porque la matemática parlamentaria anuncia que las elecciones del 19 son las más abiertas y por lo tanto nadie quiere arriesgarse a perder un solo voto. Sin embargo, basta mirar los resultados de los congresos provinciales para comprobar que las heridas no están, ni mucho menos, cicatrizadas y por ello la ejecutiva de Tudanca, con él al frente, va a tener que emplearse a fondo para que no se pasen facturas pendientes. Por eso, una de las actuaciones prioritarias debe ser tratar de integrar a todos los sectores del partido, para que no haya divisiones entre vencedores y perdedores, porque si sucede puede ser que haya quién se quede en casa o no se sumen los esfuerzos necesarios y la división se constituya en una rémora difícil de solventar. Tienen los socialistas de Castilla y León un gran reto por delante porque el tiempo corre que vuela.