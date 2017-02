Rajoy, dispuesto a sentarse con Carlos Ghosn «si fuera necesario» para abordar el futuro de Nissan en Ávila

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno solicitó una reunión «al más alto nivel» entre el ministro de este departamento, Luis de Guindos, y el presidente y consejero delegado de la alianza Nissan-Renault, Carlos Ghosn. Así lo explicó el presidente del comité de empresa de Nissan en Ávila, Rubén Zazo, tras el encuentro mantenido en Madrid con la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto.

Rubén Zazo advirtió de que los representantes sindicales de la factoría abulense empiezan a exigir resultados, toda vez que pasa el tiempo y no vemos avances, más allá de «buenas palabras».

Representantes sindicales de la factoría Nissan, a la salida del ministerio donde mantuvierón una reunión con la secretaria general de Industria y Pyme del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Begoña Cristeto - ICAL

El Ministerio de Economía e Industria, que no ofreció información al respecto, también se mostró dispuesto a incluir en el encuentro al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «si fuera necesario». Zazo explicó que no hay una fecha estimada para esta cita al máximo nivel porque en Industria «todavía no tenían respuesta» de la petición de reunión, señaló.

Además, el departamento que dirige Luis de Guindos se habría comprometido a seguir hablando con los responsables de Nissan España, así como a «ser transparentes» con el comité de empresa.

«Nos corre prisa»

El comité de empresa también trasladó al Ministerio la importancia de hacer esas gestiones «cuanto antes», puesto que «nos corre prisa». Cabe recordar que la multinacional confirmó el viernes la «cancelación» definitiva del modelo NT500 por el nivel de ventas, el cual permanecía congelado desde finales de diciembre, y anunció una bajada de producción del 40 por ciento para el año fiscal de 2017 en la planta, al prever unas 9.000 unidades del NT400-Cabstar, el único modelo con vida en Ávila. En este contexto, de momento no hay carga de trabajo confirmada más allá del año fiscal de 2019.

Al encuentro de este martes también asistieron el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, y el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, así como responsables estatales de UGT, CCOO y SIGEN-USO.