Don Quijote habla «spanglish»

«En un placete de La Mancha, de cuyo name no quiero remembrearme, no ha the long ago q' vivía un gentelman...». Así comienza «Don Quixote of La Mancha», una versión renovada de la obra cervantina en la que se incluye una miscelánea de inglés y español, denominada «spanglish».

Don Quijote y Sancho aterrizan en la actualidad de la mano de Alma Uy, licenciada en Literatura y gran especialista y amante del Siglo de Oro de la letras españolas. Con esta adaptación la estadounidense busca atraer a los más de 35 millones de estadounidenses de origen hispano jugando con la modernidad de la lengua actual y la marcada huella del propio autor español. Lo hace, como ella misma aclara a este periódico, porque siente una gran atracción por la época más importante para nuestra literatura a la que tan solo le hace sombra la generación de 27.

La mezcla de ambos idiomas aporta a la historia un carácter muy peculiar. Incluye términos y situaciones muy diferentes a las que acostumbramos a leer en este clásico universal del siglo XVII. Pero, ¿qué es realmente el «spanglish»? Los lingüistas apuntan que se trata de un código cambiante, debido a la alternancia de ambas lenguas al hablar, sin restricciones, dejando de ser un fenómeno exclusivamente oral, y si no que se lo pregunten a los latinos residentes en Estados Unidos, donde este fenómeno es creciente.

La obra publicada por la editorial 'Agilice Digital' muestra la gran necesidad de evolucionar en la lengua como recalca la propia Uy, que aclara que «los componentes identificadores de la obra no han sido alterados» y su motivación «ha sido y es la de incluir el 'spanglish'». Además, recalca que el propio libro de Don Quijote es una «obra fundamental» y que «debería leerse más».

Perpetúa así la autora un estilo nuevo de rehacer literatura, al igual que hizo hace un año y medio en 'Destino' Andrés Trapiello, en la que acercó a la obra más laureada de nuestra literatura y más traducida al lenguaje moderno. Muchas son las voces que se elevan en contra de lo que algunos consideran un ataque al original pero otros en cambio son los que afirman que, gracias al esfuerzo de autoras como Alma Uy la literatura clásica está más de moda que nunca.