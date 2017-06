Puente y Carnero animan en su Twitter a llenar el José Zorrilla en el partido del Valladolid frente al Cádiz

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE) y el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), han animado en su cuenta de Twitter respectivamente a los vallisoletanos a acudir este sábado al nuevo estadio José Zorrilla para animar al real Valladolid porque «Valladolid» se «merece» estar en Primera.

Así lo han manifestado a través de la popular red social en la que invitan a los vallisoletanos ser «el jugador número 12» y «llenar el campo».

Por otra parte, el entrenador del equipo blanquivioleta, Paco Herrera, ha asegurado en rueda de prensa que su equipo debe jugar este sábado pensando solo en la victoria ante un Cádiz que, a su juicio, es «igual de peligroso» con los suplentes, y no estar con la mirada puesta en otros resultados.

El técnico extremeño ha resaltado que hay que ganar y que hay que centrarse exclusivamente en lograr la victoria ante el Cádiz para lo que quiere este sábado un «el Real Valladolid sólido y fiable» en todo momento.

«Quiero ver al equipo que ganó al Getafe hace dos semanas sin importarme nada más, nuestro único camino para clasificarnos para la promoción es lograr la victoria», ha apuntado.

Sin embargo, el Real Valladolid no solo juega en Zorrilla, también lo hace en el Ciudad de Valencia y necesita que el Huesca no consiga los tres puntos allí. «En un partido normal ganaría el Levante en el noventa por ciento de las ocasiones porque ha demostrado que es el mejor con mucha diferencia, pero no es un partido normal y yo rezo para que al menos empaten», ha referido, informa Efe.