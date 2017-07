Puente, sobre la declaración de Rajoy: «Se me ha revuelto un poco el estómago»

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha confesado que se le ha «revuelto el estómago» por tener que ver a un presidente del Gobierno declarar como testigo ante un tribunal por la trama Gürtel.

Su obligada asistencia como alcalde a una reunión de la Junta de Gobierno y la posterior visita al comedor social de la ciudad le han impedido escuchar una declaración que no le ha parecido «muy gratificante, la verdad». No obstante, ha señalado, «no me parece la mejor situación para un presidente de Gobierno», ha resumido ante los periodistas, informa Ep.

Óscar Puente, ha añadido, analizará esta tarde la «testifical de Rajoy» ante la justicia antes de emitir un juicio más sosegado, aunque a través de su cuenta en twitter ha dejado escrito: «Rajoy más socrático que nunca. "Sólo se que no se nada"»