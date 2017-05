«Puedo aportar el periodo necesario de transición para hacer un proyecto de futuro»

Con la experiencia política de 24 años en el Ayuntamiento de la capital amurallada, los 13 últimos como alcalde, ocho como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y ahora el prisma político de la vida nacional desde el Senado, Miguel Ángel García Nieto (Ávila, 1958) intenta -con el poso de ese bagaje y «buenas relaciones» con los distintos ámbitos del partido y las instituciones- dar el salto en el escalafón del PP y ascender desde el puesto número dos que ha ocupado en los últimos años a la presidencia. No es el único aspirante. Siete encuentros no han permitido una candidatura única y habrá primarias en Ávila el próximo viernes. Pero, a partir de ahí, tiene claro que «no hay bandos». «Todos somos uno, el gran PP de Ávila».

-¿Por qué ha decidido dar el paso de presentarse?

-Porque yo creo que encarno un proyecto de transición necesaria después de haber terminado un periodo largo de la anterior presidencia. Y creo que ahora conviene y es necesaria una renovación del partido, con criterio, sin rupturas. No sobra nadie. Y atendiendo la petición de mucha gente, encarnando esa tendencia que hay al respeto absoluto de toda la trayectoria que tiene el partido, pero, fundamentalmente, para hacer un proyecto nuevo, renovado completamente y que nos lleve a seguir siendo ese partido de referencia que ha sido siempre el PP de Ávila.

-¿Hay un candidato oficial?

-No. Son simple y exclusivamente dos personas que hemos decidido encarnar dos proyectos. Y yo he intentado por todos los medios que fusionáramos esos proyectos para no tener que elegir. No ha sido posible.

-Habrá primarias y ha dicho que han intentando una lista conjunta sin éxito. ¿Demuestra división?

-No, no. No hay ningún tipo de división, todo lo contrario. Somos compañeros, no hay bandos, no hay divisiones, no pasa lo que en otros sitios. Simplemente son dos proyectos que tienen sus divergencias, pero que tienen que encontrarse sí o sí a partir de las primarias y el Congreso para trabajar todos juntos por los intereses de Ávila. No se puede prescindir de nadie, no estamos para tirar el talento por la ventana.

-¿Y qué ha impedido la lista única?

-Creo que sería mejor que se lo preguntara a Carlos (García), porque yo he hecho todos los esfuerzos de oferta con el fin de que fusionáramos los dos proyectos y no ha sido posible. Dos no pueden entenderse si uno no quiere.

-¿Y cómo será posible la unidad después del Congreso?

«Aquí no hay bandos. Hay dos proyectos con divergencias, pero que tienen que encontrarse tras el Congreso»

-Tan sencillamente como que, una vez que se hayan expresado los afiliados, tenemos el partido y la composición que los afiliados han querido y, desde el primer minuto a trabajar todos juntos. Es la fórmula y no hay otra.

-Su rival es Carlos García, vicepresidente de la Diputación de Ávila. ¿Es él el candidato o lo es el presidente de la institución provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera?

-Esa pregunta a mí no me corresponde responderla.

-Ya Sánchez Cabrera, en la sesión en la que se eligió presidente de la Diputación se impuso por sorpresa al candidato oficial. ¿Puede ser una muestra de por dónde irán las primarias?

-No lo sé ni lo quiero pensar. Yo me presento sin ningún lastre, sin ningún tipo de atadura y con la cara por delante. No me interesa el pasado, me interesa el futuro, y el futuro es importante afrontarle sin ningún tipo de rémoras y lastres, porque si al final arranca un proyecto nuevo de renovación, de integración, con caras nuevas... y estamos pensando en qué pasó o qué dejó de pasar me parece que no haríamos un buen proyecto.

-En las últimas elecciones no se presentó a la Alcaldía de Ávila y ocupa un escaño en el Senado. Intenta volver un poco más a la primera línea política en Ávila. ¿Por qué este regreso?

-Son cosas diferentes. Una es la trayectoria institucional y otro plano es el partido, en el que no he dejado de estar en ningún momento. Ahora, por cauce normal y porque creo que puedo aportar ese periodo de transición necesario para hacer un proyecto nuevo de largo recorrido para que el partido siga siendo el referente político de nuestra tierra, estoy optando.

-¿Se siente respaldado por la dirección autonómica?

-Por supuesto. Yo me siento absolutamente identificado con la dirección autonómica.

-¿Qué aporta su proyecto?

-Mi proyecto se basa en cinco puntos que son claves en este momento para el PP de Ávila en ese nuevo proyecto en el que yo voy a encarnar la transición, simple y exclusivamente, para el arranque, y después me retiraré para que otros más jóvenes puedan tirar el proyecto. La primera base es la renovación de personas y de estructuras, pero con criterio, sin rupturas, y ocho años máximo en el mismo cargo. El segundo punto, la participación activa del afiliado. El tercer pilar, la libertad en la elección de equipos desde la unidad. El cuarto, tener en cuenta la trayectoria de las personas, un partido que se signifique en la honradez y la transparencia, tolerancia cero con la corrupción, que nos está haciendo un daño tremendo al PP. Por último, ilusión y trabajo por nuestra tierra.