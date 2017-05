Subir a lo más alto del pueblo para poder hacer una llamada o abrir en el ordenador de una en una las páginas para que la conexión no se colapse. Parecen historias de otro tiempo pero aún suceden en algunos rincones de Castilla y León. Pequeños núcleos de población en los que a la banda ancha o la fibra óptica que permiten una navegación fluida ni se las conoce porque no ha llegado a estos enclaves la infraestructura necesaria. Y si están en funcionamiento, el servicio puede no tener la calidad o las prestaciones mínimas de las ciudades. Así, la desigualdad digital sigue acechando a cerca de un 36 por ciento de los hogares -una suma de 371.794- que corresponden a la mitad de los municipios de Castilla -casi 360.000 habitantes-, donde el denominado internet del siglo XXI -con un soporte y velocidad adecuada-, sigue sin hacer acto de presencia. Y eso que Europa se ha fijado que sea universal en 2020. Así, quien acuda al consultorio médico de Magaña, en Soria, tiene que llevar sus análisis impresos. La médico no los puede ver vía internet. Es sólo una de las carencias a las que se enfrentan a diario en este municipio, que, junto a Valle de Manzanedo (Burgos) y Aracena (Huelva), optan a un año de acceso gratuito a Internet vía satélite de 30 Megabytes que compromete la compañía Hispasat con el concurso «#enREDatupueblo».

«Nuestros nietos tendrán más posibilidades y tendremos la oportunidad de ser iguales». Son algunos de los motivos que desde el Valle de Manzanedo (Burgos) exponen en un vídeo los vecinos como finalistas de un concurso de Hispasat que concede un año de internet gratis a pueblos «desconectados». El mismo concluye con la sentencia de una pequeña: «Con esto yo tendré futuro». Y es que María del Carmen Saiz, la alcaldesa, explica que sin internet «los chavales no quieren ni venir» y los que están no disponen de todas las facilidades.

La Agenda Digital Europea fija para 2020 que toda la población tenga cobertura para banda ancha a velocidad de 30 megas

Además, añade que en poco tiempo perderán la posibilidad de conectarse con Iberbanda, como lo hacía hasta ahora. Se les «corta el suministro», entiende que no será «rentable» y les condena a la desconexión o al satélite, que ya aplican en alguno de los 15 pueblos del municipio -que suman 130 empadronados- donde han llevado el Wifi para que los vecinos tuvieran internet en una zona en plena naturaleza. Dice que con 4 megas de velocidad les «valdría». Hay días que en el Ayuntamiento no llegan «ni a 0,2», pero el concurso se compromete a darles 30 megas si ganan.

Compite por una conexión gratuita con el municipio soriano de Magaña, de unos cien habitantes, donde su alcalde, Fernando Marín, explica que ahora quien tiene internet le sale muy caro porque no llega la banda ancha y, además, va muy lento y se corta constantemente, hasta el nivel de que el regidor no tiene claro si se contabilizó su voto a favor de este enclave en el citado concurso. Paradójicamente el ganador será el que más apoyo reciba en la red y se conocerá este lunes.

«No pido fibra óptica, sino una conexión ágil y cobertura de móvil», ya que en ciertos puntos no se puede ni mantener una llamada

El regidor, ingeniero agrícola, explica cómo si tiene que bajarse un documento por trabajo tiene que hacerlo en Soria capital, que en el consultorio no se puede ver el expediente del paciente y que, en definitiva, «es como vivir hace una década». La situación se complica en verano, con el «colapso» digital de una población que se puede multiplicar «por diez». «No pido fibra óptica, sino una conexión ágil y cobertura de móvil», ya que en ciertos puntos no se puede ni mantener una llamada. De ahí, la «ilusión» con la que pujan por el premio. Con él, lograrían unas «mínimas condiciones» para los que se asientan en el medio rural.