La Reconquista se hizo de norte a sur, pero ya dijo Marx que la historia se repite como farsa y Susana Díaz quiere hacerla ahora a la inversa. De Despeñaperros para arriba, vaya. En Castilla y León, que no es de Pedro Sánchez, y por no ser no es ni de Tudanca, el PSOE está como el tiempo: frío. Pero no termina de nevar. Que nieve es una obsesión mía. El Pisuerga ya no hiela y yo no lo llegué a ver.

Susana Díaz se pone de turné otra vez. Mientras, Pedro Sánchez hace lo propio y baja hasta Sevilla a finales de mes pero ya no es un gesto de provocación porque de Pedro Sánchez no se acuerda nadie. Al PSOE, digo yo, con los kilómetros que hacen sus dirigentes le saldría más rentable reconvertirse en compañía teatral y poner función en cada pueblo por donde pasen. Para aliviar gastos.

Y estos días pienso que podíamos meter a los políticos que andan en vendettas, campañas e intrigas personales en Fitur y así les ahorramos kilómetros; que no están las carreteras para mucho viaje. Lo mismo pregona uno en León que en Córdoba con quince minutos de diferencia nada más que girando ciento ochenta grados al expositor siguiente. El problema viene en que ir de Córdoba a León en Fitur es fácil, cambiar el discurso para ganar votos en cada sitio lleva más tiempo.

Susana, que ha leído a Julián Marías -o no-, sabe que «de Castilla se hizo España».

El PSOE no está, ni se le espera por el momento. Del PSOE me sigue sorprendiendo como Óscar López, que le ha mirado un tuerto, nunca cae. O cae de pie como los gatos y debe de ir ya por su octava vida. A Soraya Rodríguez la llaman traidora pero pocos recuerdan ya cual fue la traición. Pedro Sánchez, el olvidado. En el PSOE no se hace política, se hacen kilómetros.