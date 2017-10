Política El PSOE, sobre el último bronco debate de Podemos en las Cortes: «No vamos a concursar en teatralizaciones» La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Silvia Barcones, señala que no están dispuestos a «entrar en una carrera a ver quien es más de izquierdas

MONTSE SERRADOR

Valladolid 24/10/2017 08:51h Actualizado: 24/10/2017 10:02h

«No hay que dejarse llevar por aspavientos ni teatralizaciones». Así de rotunda fue ayer la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas, Virginia Barcones, al referirse a la actitud de Podemos en el Parlamento regional en su intento por convertirse en la voz de la izquierda, utilizando para ello un discurso especialmente duro y agresivo. Durante la tertulia política Cope-ABC, Barcones aseguró que «llevamos muchos años dando la cara y dando la voz a quienes no la tienen» por lo que no está dispuesta a «entrar en una carrera a ver quien es más de izquierdas», aunque apostilló que «las grandes reformas tienen la firma del PSOE». En cualquier caso, y frente al discurso de la formación que lidera Pablo Fernández, reivindicó que «en el PSOE hemos sabido ser comunidad y ser oposición y no vamos a concursar en ningún tipo de teatralización porque tenemos nuestro proyecto».

También apostó por «la serenidad, el dialogo y la democracia» para referirse a la situación de Cataluña y los delirios independendistas de la Generalitat. «Es el momento de la cordura y del Estado de Derecho», insistió y rechazó «abrir nuevas historias» al referirse a la posibilidad de que el PSOE se pueda cuestionar los acuerdos de Gobierno que mantiene con Podemos, a raíz de la postura adoptada por la formación morada ante el desafío soberanista. No obstante, matizó que «el PSOE no está apoyando al PP, sino que está con el Estado de Derecho que es donde hemos estado siempre y de ahí no nos vamos a mover un ápice». Apostó, además, por trasladar al Congreso el debate de la solidaridad y la cohesión entre todas las autonomías.

Virginia Barcones, durante la tertulia Cope-ABC -F. HERAS

A la cohesión entre provincias, las de Castilla y León, también se refirió la viceportavoz del Grupo Socialista al hablar de la ordenación territorial de la Comunidad, encallada en las Cortes regionales al no contar con el apoyo de los socialistas para aprobar los mapas rurales. Barcones insistió en que su negativa se debe a la falta de concreción del proyecto «con unos mapas muy bonitos que no resuelven nada ni garantizar los servicios públicos». A pesar de todo, advirtió de que «esto saldrá adelante si el PP quiere, porque todavía tiene la oportunidad de hacer algo útil para los ciudadanos».

Precisamente, reclamó un liderazgo por parte del Gobierno regional y del PP para luchar contra la despoblación porque «también aquí nos van a comer la tostada en algo en lo que desgraciadamente somos líderes», una situación que, a su juicio, es el reflejo de un proyecto político, el de los populares, que está agotado».