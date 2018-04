Sociedad El PSOE de Aliste (Zamora), indignado por la capa de honra que recibirá Rajoy este sábado Defienden que la decisión «no fue sometida a votación» y pide la dimisión del presidente de la Mancomunidad que promovió el regalo

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que acudirá a Zamora el próximo sábado para participar en la Convención Nacional «Mundo rural y reto demográfico», organizada por el Partido Popular, recibirá antes en el Palacio de la Encarnación la capa parda alistana de manos de la Mancomunidad Tierras de Aliste, con el apoyo de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana.

La iniciativa ha provocado la «indignación» en la Agrupación socialista de Aliste, que denuncia que la decisión «no fue sometida a votación» de la Mancomunidad «porque no figuraba en el orden del día de reunión», según un comunicado emitido por el grupo del PSOE alistano. «No es de recibo. La capa se denomina capa de honras y se debe asignar a personas que la merezcan por su trayectora a favor de la comarca», indicó, en declaraciones a la agencia Ical, el secretario general de la Agrupación del PSOE de Aliste, Jesús Ángel Antón. «Queremos que la gente se entere. No le encontramos explicación a esta decisión. Aliste necesita de todo y conceder una capa alistana alegremente, porque sí, no me parece lo más indicada», agregó.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Tierras de Aliste, alcalde de Trabazos y senador, Javier Faúndez, incidió en la colaboración con la Asociación para la Promoción de la Capa Alistana. «Si se habla hoy de la capa es por la implicación de la Asociación y de la Mancomunidad. En estos años se han entregado capas a personas consideradas relevantes dentro de la vida pública, que es la mejor forma de promocionar la prenda. No entiendo esta polémica. A Mariano Rajoy se le entrega en calidad de presidente del Gobierno y para nosotros es una honra», aseguró a Ical.

Respecto a las críticas vertidas por la Agrupación socialista de Aliste, que pidió a Faúndez que «corte este proceso de manera inmediata, que pague la capa de su bolsillo y que, acto seguido, dimita como presidente de la Mancomunidad», Javier Faúndez recordó que, hace dos años, se entregó una capa al expresidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, «sin que hubiera ningún comentario ni valoración del Partido Popular» al respecto. «Respetamos a la persona, la institución a la que representaba y al partido al que pertenecía. Flaco favor le hace el PSOE a la comarca. No se puede faltar al respeto ni a las personas ni a las instituciones», criticó. «Este tipo de espectáculos mediáticos no conducen a nada y bien poco dicen en cuanto a la educación y el comportamiento de las personas que lo abanderan. tengo que agadecerle a los representantes del Partido Socialista en Aliste la promoción que nos está haciendo de la capa. Hay que agradérselo porque están haciendo un trabajo impagable», ironizó.

La Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana, «no es la que entrega la capa, aunque apoyamos la entrega, entre otras razones, porque nuestros estatutos prescriben que apoyemos cualquier actividad que fomente la capa», según precisó, en declaraciones a Ical, su presidente, Ricardo Flecha. «Estamos hablando del presidente del Gobierno, que es la segunda autoridad del Estado y que tenga una capa es, para nosotros, algo muy importante y servirá de promoción importantísima de esta prenda», señaló a Ical. «Estoy muy contento con toda la polémica. Se han entregado muchas capas y el hecho de que la gente conozca la capa, que es algo típico y característico de la provincia de Zamora es importante porque es una prenda que estaba prácticamente olvidada», añadió.