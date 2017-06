No hay duda de que Óscar Puente será el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. El alcalde de Valladolid, que ya asumió todo el protagonismo en la defensa de la candidatura de Pedro Sánchez, da un paso de gigante en su trayectoria política, porque ser portavoz socialista en este momento, cuando todas las miradas estarán puestas en la trayectoria que va a seguir el partido tras el Congreso del día 18, le dará una gran proyección mediática.

Puente no deja indiferente en sus apariciones públicas. Justo es reconocer que no rehuye las comparecencias, que ofrece contenidos a los periodistas y que muchas de sus opiniones generan debate político. Él mismo no duda en generarlo en las redes. Sus próximos le dicen que tiene que ser más moderado en las polémicas, pero no lo va a hacer porque sabe que en ellas está parte importante de su atractivo mediático. Lo que parece un hecho es que si cumple la palabra de que repetirá candidatura a la Alcaldía de Valladolid en las próximas elecciones municipales, ser la voz nacional de la Ejecutiva socialista, le reportará un plus mediático trascendental que aprovechará en su proyección política personal y en la de Valladolid, porque es muy consciente del valor del territorio político.

Puente ha ganado muchos puntos con Sánchez y aparece como uno de sus pesos pesados, lo que permite afirmar, conciéndole, que va a tratar de influir en las decisiones que afecten a la política más próxima. Por eso Luis Tudanca tendrá el camino allanado a la secretaria regional, pero a quién no le pintan bien las cosas es a Óscar López, al que considera fuera del proyecto del PSOE actual, por lo que su escaño en el Senado por la Comunidad puede tener el tiempo tasado. Habrá que estar muy atentos a la figura de Puente que pomete situarse y actuar en la primera línea.