El PSCL quiere «liderar» la coalición de izquierdas para «desterrar al PP de la Junta»

el PSOE de Castilla y León afronta este fin de semana su 13 Congreso «conscientes del momento histórico que vive la Comunidad, una vez que han terminado las mayorías absolutas», aseguró ayer en Valladolid su secretaria de Organización, Ana Sánchez. Con esta premisa llegan los socialistas a una cita congresual que servirá para ratificar el liderazgo de Luis Tudanca, ya que ha sido el único candidato dispuesto a asumir la Secretaría General de la organización política y el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias le ha supuesto un impulso. Con estos mimbres, el PSCL considera que el congreso «va a marcar un antes y un después para el partido» e, incluso, «confiemos que para los ciudadanos de Castilla y León», con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2019. «Zamora debe sentar las bases con ambición y con los objetivos bien claros», insistió Ana Sánchez.

Y es que, según la secretaria de Organización, el objetivo no es otro que Luis Tudanca «sea el líder de la izquierda y del progreso de Castilla y León», ya que, «el PSOE lo tiene todo para ocupar la Junta, con un líder consolidado y honesto, frente a un PP agobiado, asolado por la corrupción». No obstante, Sánchez reconoció que las pretensiones de su organización política se topan con la realidad, como es que, en el mejor de los escenarios que sean capaces de imaginar, no podrán gobernar en solitario y necesitarán de otras fuerzas políticas para llegar a la Presidencia de la Junta . Por eso, a pesar de que «somos un partido con vocación de mayoría, no nos tapamos los ojos para ver la realidad», por lo que «no tendremos ningún problema en dialogar con todos los partidos que sea necesario», aseguró.

El planteamiento de los socialistas de pilotar un bloque de izquierdas para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad llega después de que el líder de Podemos, Pablo Fernández, se ofreciese hace unas semanas en los mismos términos y con el mismo objetivo. Todo apunta a que ambas formaciones políticas deberán cambiar de estrategia si quieren llevar a buen puerto sus propósitos y, al menos, dialogar. De hecho, los dos primeros años de la actual legislatura se han caracterizado por continuos enfrentamientos entre Tudanca y Fernández, donde las diferencias han estado por encima de cualquier coincidencia, hasta el punto de que los acuerdos entre las dos formaciones políticas han sido mínimos.

Pero, de momento, el PSCL parece que desborda optimismo desde el Congreso Federal, que ha demostrado, según Ana Sánchez, que «Castilla y León es ‘cantera’ de buenos socialistas y referente en la Ejecutiva federal». En este sentido se refirió a los castellano y leoneses que han pasado a la dirección nacional del partido, como los portavoces en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, Margarita Robles, Ander Gil e Iratxe García, respectivamente, además de Óscar Puente, Javier Izquierdo, María Luz Martínez Seijo e Ibán García del Blanco. Todos ellos «trabajarán para que Castilla y León sea tierra de oportunidades», con el objetivo prioritario de que «sea una Comunidad de la que no se tengan que marchar 120.000 jóvenes, que son los que la han abandonado desde que Juan Vicente Herrera la preside».

El lema

«La alternativa decente» es el lema elegido para el 13 Congreso autonómico que se celebrará el sábado y el domingo en Zamora y surge del Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebró el pasado mes. «Se evidenció que el líder decente es Tudanca, frente a un presidente Herrera ausente, sin ideas y corrompido», señaló Ana Sánchez. Para la secretaria de organización del PSCL, «entonces quedó claro que la alternativa es Tudanca frente a un Gobierno del PP que nos avergüenza».

En este punto, la dirigente socialista denunció que el PP ha hecho de la Comunidad «el epicentro de la corrupción y el Gobierno de Castilla y León se equipara en corrupción al de Madrid o Valencia, con noticias que no dejan de salir y nos avergüenzan».

Ana Sánchez aprovechó para recordar la reciente foto «muy familiar y tierna» que se hicieron en la Ribera del Duero los cuatro presidentes de la Junta del PP, para pedir que la misma instantánea «se haga con sus vicepresidentes, su mano derecha, la que se lo llevaba crudo». Y pidió, una vez más, que «Herrera salga de su despacho y dé explicaciones».

«Un honor»

Ana Sánchez llega al Congreso de Zamora ratificada como secretaria de Organización, «un honor» según sus propias palabras, «para quienes tienen pasión por su partido». Junto a ella, Virginia Barcones, como vicesecretaria del PSCL, conforman el «núcleo duro» de la formación política en la Comunidad. Menos satisfecha pareció mostrarse ayer con el anuncio realizado por el alcalde de la localidad zamorana de Toro, Tomás del Bien, de presentar su candidatura a la secretaría provincial. Aunque señaló que «está en su derecho», no fue más allá, amparándose en que «hay que ser respetuoso con los tiempos y con las formas».