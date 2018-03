Semana Santa Las procesiones imprescindibles de este Jueves Santo El Canto del Miserere en Zamora o la Penitencial de Salamanca son dos de las opciones para este 29 de marzo

Aunque la Semana Santa empezó hace cuatro días, el culmen de la semana de Pasión comienza este Jueves Santo, y las nueve provincias lo demuestran con sus procesiones más características. Éstas son algunos de los pasos que este 29 de marzo podrán admirarse en distintas localizaciones de la región:

Ávila

A las 20.30 horas dará comienzo la Procesión de los Pasos, una cita que dio origen a la Semana Santa abulense hace más de 450 años, y en la que se muestran las 9 escenas emblemáticas de la Pasión de Cristo. El recorrido empezará y acabará en la Plaza de la Catedral de la capital abulense.

Burgos

A las 19.45 horas, 40 portadores de andas, vestidos de color crema, con un capillo de color blanco con el escudo de la Archicofradía y verdugo y guantes de color blanco, llevarán los pasos de Jesús con la cruz a cuestas y Nuestra Señora de los Dolores hasta su encuentro a las 21.00 horas en la Plaza Rey San Fernando.

León

«Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora». A las doce de la noche del Jueves Santo comienza por las calles de León «La Ronda», que a toque de esquila, clarín y tambor da cuenta ante las autoridades de la próxima salida de la procesión de «Los Pasos». El acto, que comienza a primera hora de la mañana, está a la altura de su prólogo. Se trata del más popular de la Semana Santa en la ciudad -de Interés Turístico Internacional- que concentra a cientos de personas en una abarrotada Plaza Mayor a la que hay que acudir temprano para coger sitio.

Palencia

La procesión del Indulto, en la que se libera a un preso y que tiene lugar este jueves a las 11.30 horas, no será tal este año, ya que la propuesta de la Hermandad de Cofradías de Palencia se cursó tarde y no dio tiempo a que se aprobase en Consejo de Ministros. Sin embargo, la procesión saldrá a las calles de Palencia aunque no se lleva a cabo el indulto.

Salamanca

La Procesión Penitencial del Cristo del Amor y de la Paz, que parte de la iglesia nueva del Arrabalel, tendrá lugar este 29 de marzo a las 20.30 horas. Esta procesión deja una de las imágenes más bonitas de la Semana Santa, y es el cruce por el Puente Romano sobre el río Tormes con los hermanos vistiendo su hábito monacal blanco. El mismo Jueves Santo, además, se mantiene una antigua costumbre que no se vio suspendida ni siquiera en tiempos de la República, que es la celebración de «Los Oficios» en la capilla de la vieja Universidad, junto a las cenizas de Fray Luis.

Segovia

Una de las citas imprescindibles de la Semana Santa de Segovia es el Vía Crucis por la Cofradía de Antiguos Alumnos Maristas, que tiene lugar este jueves a las 20.30 horas. Durante la procesión trasladan el paso de «Jesús con la Cruz a cuestas» y de «María Santísima de las Angustias» desde extramuros hasta la Plaza Mayor de Segovia, todo ello alrededor de antorchas y hogueras.

Soria

A las 19.30 horas, la Procesión del Vía Crucis de Penitencia de la Cofradía de las Caídas de Jesús se iniciará en la Concatedral de San Pedro Apóstol y transcurrirá por las calles del casco histórico hasta llegar a la Plaza Mayor de la capital. Durante el recorrido, por el que transcurren las tallas y los cofrades, se hacen tres paradas, que corresponden con las tres caídas de Jesús.

Valladolid

Durante la Semana Santa, la provincia de Valladolid cuenta con tres Pasiones de Interés Turístico Internacional: la capital, Medina del Campo y Medina de Rioseco. En el caso de este Jueves Santo, la capital tiene un extenso programa de procesiones que se concentran en 24 horas, un total de diez, llegando a cruzarse varias de ellas por la noche. Una de las más importantes es la Procesión de la Peregrinación del Silencio, que sale de la Iglesia Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, llega hasta la Santa Iglesia Catedral y regresa a su sede original.

En el caso de Medina del Campo, a las 23.30 tiene lugar la Procesión de la Vera Cruz. Este paso tienen como curiosidad que los cofrades de las cofradías se despojan de sus capas, desfilando únicamente con su hábitos. Además, todos portan un farol de forja con una vela, sin distinción de cofradías y las bandas acompañan tan solo con el toque de tambores destemplados.

En Medina de Rioseco se celebra a las 20.00 horas la Procesión del Mandato y la Pasión. Durante el recorrido hay ciertos momentos importantes, como «La Rodillada», ocasión en el que los pasos hacen una genuflexión ante la Virgen de la Cruz o del Rosario; y el Canto de la Salve, que se realiza en el Corro de la Iglesia de Santiago de los Caballeros.

Zamora

Una de las poblaciones de Castilla y León donde se vive con mayor intensidad la Pasión es en Zamora. Y una de las procesiones que más lo demuestran es la Penitente Hermandad de Jesús Yacente. Este paso da comienzo a las 23.00 horas, pero su punto álgido tiene lugar a la una de la madrugada del Viernes Santo, momento en el que se realiza el canto del Miserere en la Plaza de Viriato. Los cofrades alumbran con antorchas el paso de Jesús Yacente ante el que se entona el cántico de piedad en medio de un impresionante silencio.