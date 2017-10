Mercado inmobiliario El precio de la vivienda asciende al doble de ritmo que los salarios Desde 2014 las casas en venta se han encarecido un 3%, pero su valor es aún un 34 por ciento inferior al de 2008

Todo parece indicar que el suelo del valor de la vivienda ya se ha quedado atrás en Castilla y León. Se dejó aparcado en 2014, cuando se registró el mínimo desembolso por metro cuadrado y se dio paso al inicio de una tímida pero estable recuperación que ha derivado en el incremento en tres años de un 3,4 por ciento de los valores. Una subida que no va acompasada, sin embargo, del poder adquisitivo de la sociedad. Y es que este aumento supone que el coste del parque inmobiliario se ha encarecido al doble de velocidad de lo que han subido los salarios en este mismo periodo.

Así, el precio de la vivienda ha ido escalando desde 2014 con altibajos que no han vuelto a tocar fondo. Tampoco techo. Las cifras actuales distan aún mucho de los estratosféricos máximos marcados por el boom inmobiliario. Éstos tuvieron lugar en 2008, cuando el precio era un 35 por ciento más alto que ahora.

Aún así, llegados a este punto, los datos sobre el coste de comprar una vivienda en Castilla y León reflejan un desajuste si se comparan con la subida de los sueldos, que han aumentado en tres años un 1,4 por ciento; e incluso con el resto de precios. En este sentido, cabe destacar que el IPC (Índice de Precios de Consumo) en este periodo se ha elevado en un 0,5 por ciento, tres puntos menos que el valor de una casa.

La diferencia es aún mayor en términos nacionales. En este caso, en el conjunto de España en los tres últimos años el precio de la vivienda ha subido un 14 por ciento, mientras que los salarios y el IPC, un uno por ciento. De hecho, los expertos señalan que en Castilla y León los precios no han vivido el mismo acelerón que a nivel nacional y que, además, la situación es dispar en el conjunto de la Comunidad, habiendo provincias que arrastran ascensos: otras, descensos y algunas, con un comportamiento irregular durante años.

Dicho esto, destacan a que, incluso en los puntos en los que han ascendido, los precios actuales no son aún suficientes como para sacar beneficios en muchos casos. Hay transacciones que se han cerrado por un valor inferior al del precio del suelo y la ejecución de la vivienda, explica el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León, Eleuterio Gordaliza. El problema es que «los salarios no suben» y no va «acompasada» la crecida del coste del metro cuadrado con una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Seis años de nóminas

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Fomento, el valor medio de tasación es de 1.044 euros el metros cuadrados en Castilla y León. Teniendo en cuenta que el tamaño promedio es 120 metros cuadrados por hogar y que el salario medio bruto es de 20.625 al año, un ciudadano de la Comunidad tendría que reservar su nómina íntegra de seis años para poder adquirir una vivienda.

Esta situación, asegura Gordaliza, dificultará en el futuro el acceso a la vivienda. En primer lugar, porque pierda fuerza la cultura de comprar una propiedad; y en segundo, porque alquilar «es difícil» dada la oferta y la demanda y porque aquí los precios «están aumentando». En sólo un año han crecido casi un cinco por ciento en Castilla y León, según el portal Idealista.

Las últimas cifras publicadas sobre la compraventa de viviendas de acuerdo a la estadística del INE señalaron al cierre del mes de agosto que el incremento de precios no ha lastrado el mercado. De hecho, en los tres últimos años el volumen de transacciones se ha visto incrementado en un 32 por ciento. En total, hasta el pasado mes de agosto se vendieron 12.688 viviendas, de las cuales el 86,7 por ciento eran libres y el resto protegidas. Las de segunda mano se siguen imponiendo a la hora de adquirir casa a los hogares a estrenar, concentrando las primeras un 79 por ciento de las operaciones cerradas en Castilla y León.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Fomento, durante el primer semestre, en Castilla y León cambiaron de manos 11.174 viviendas, lo que supone un 12,9 por ciento más que en entre enero y junio de 2016, cuando lo hicieron 9.894. Tendencia al alza, pero a menor ritmo que en el conjunto de España, donde la compraventa de casas creció un 17,3 por ciento. Unas cifras que dejan atrás el mínimo registrado en 2013, en plena crisis económica, pero que aún están lejos de los niveles en pleno «boom» de 2006, cuando se vendieron 56.000 viviendas en seis meses.

Por provincias, las ventas crecieron en todas salvo en Soria, donde las 394 ventas registradas entre los dos primeros trimestres son un ligero uno por ciento menos que en el mismo tiempo del ejercicio previo. Por contra, el mayor dinamismo del mercado inmobiliario se localizó en Valladolid, tanto en términos absolutos como relativos. Se vendieron 2.577 casas, un 23,3 por ciento más. En cifras globales le siguen Burgos (1.901), León (1.767) y Salamanca (1.472).

¿Y quiénes compran? El mercado inmobiliario en Castilla y León está muy vinculado a la demanda interna. De hecho, algo más de ocho de cada diez viviendas vendidas las adquirieron personas que ya residían en la Comunidad. Además, las compras por parte de castellano y leoneses aumentaron un 12,5 por ciento.

Sin embargo, quienes ahora parece que se lanzan más a hacerse con su propia vivienda son los extranjeros. Fueron en el primer semestre el colectivo que más pasó por notaría, con un crecimiento de las operaciones de un 38 por ciento. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en otros puntos de España -fundamentalmente del litoral- su peso en la tarta de propietarios es muy pequeño, pues sólo representan el 3,9 por ciento de los compradores. Completan el reparto, los residentes en otras comunidades que hacen propietarios de una casa en Castilla y León. Suponen el 15,3 por ciento del pastel, y también entre ellos aumenta la predilección por tener su propio «suelo»: un 9,7 por ciento en el primer semestre si se compara con el mismo periodo del año anterior.