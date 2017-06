El PP de Soria podría expulsar a los que se oponen a cambiar de portavoz

Las aguas bajan revueltas en el Partido Popular de Soria, donde el Congreso Provincial que aupó de nuevo a Mar Angulo a la Presidencia del partido no ha servido para poner algo de calma. De hecho, las decisiones adoptadas por el nuevo equipo están detrás del nuevo capítulo de discrepancias en el seno de la formación popular. En concreto, con la decisión de cambiar el portavoz en la Diputación. Un anuncio que no ha gustado a quien ahora ocupa ese puesto, Ascensión Pérez, y a otros compañeros de bancada. En concreto, seis de sus once diputados lo critican y no quieren acatarlo.

Una postura por la que el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Soria advirtió ayer que podría llevar a la expulsión de esos seis diputados que apoyan que Ascensión Pérez siga como portavoz y no sea sustituida por Jesús Peregrina, el candidato elegido por la presidenta provincial, Mar Angulo. Se niegan a acatar la orden del Comité y en una rueda de prensa aseguraron que «están todos en el mismo barco». Si Ascensión Pérez es expedientada también deberán hacer lo mismo con ellos, advirtieron. Todos coinciden en que han sido «ninguneados y despreciados» por la Dirección en lo que consideran un «ataque personal» por apoyar al sector alternativo liderado por Antonio Pardo en el Congreso Provincial del PP.

Además, la propia Ascensión Pérez, también alcaldesa de Almarza, recalcó que necesitan el apoyo de más de la mitad de los miembros del grupo, por tanto, «seis firmas» para cambiar el portavoz, algo que consideró que el Comité no ha tenido en cuenta y lo ha hecho de manera «dictatorial». En su momento, rememoró, su elección contó con el apoyo de nueve de los once miembros del grupo. Insistió en que este grupo de diputados «no ha sido convocado» y tampoco se le ha «pedido opinión» y recalcó que son ellos los que tienen que poner sus firma.

Ascensión Pérez aseguró que se siente «despreciada» por la presidenta del PP y explicó que antes de tomar la decisión de sustituirla se celebró una reunión de portavoces provinciales de la que no fue informada en «ningún momento» y en su lugar fue presentado David Álvarez, por lo que ha reconocido que ya le «fusilaron» antes de que el Comité tomara la decisión.