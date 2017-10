POLÍTICA El PP da otra «oportunidad« a PSOE y Podemos con las térmicas Presenta una PNL en las Cortes regionales para la que pide su apoyo

M. GAJATE

VALLADOLID 28/10/2017

Tras la polémica surgida en los últimos días por el apoyo de PSOE y Podemos a una moción aprobada en el Congreso de los Diputados que sentenciaría al cierre de las térmicas en 2020, el PP ha decidido dar una «oportunidad» para rectificar. En concreto, han presentado una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León en la que se insta al Gobierno a no «atender» a lo acordado en la Cámara Baja -por la mayoría de la oposición-. Con ello, esperan los populares que el partido de la rosa y la formación morada «manifiesten» si «están con los intereses de Castilla y León» o con los de sus líderes nacionales, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, criticó ayer con dureza el apoyo de ambos partidos a esta resolución, que, en concreto, partía de la formación de Pablo Iglesias. «Parecía que había unidad y consenso en torno al futuro centrales», señaló tras recordar cómo a principios de mes el PP obtuvo el respaldo de PSOE y Podemos en una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a defender el mantenimiento de las térmicas. Sin embargo, lamentó la «desagradable sorpresa» de que ambos, «con la complicidad de Cs, que ya se había manifestado en términos similares en el pasado» y se abstuvo en la citada PNL regional, hayan «mostrado su verdadera voluntad, que no es la defensa del carbón autóctono sino la de cerrar las térmicas» porque «dicen que es energía sucia».

Lo acordado en el Congreso llama a prohibir los pagos por capacidad a las centrales que emitan más de 550 gramos de CO2 emitidos por kilovatio hora generado, lo cual superan todas las térmicas. «Sin ellas es evidente que no puede subsistir» el carbón», señaló el portavoz popular en las Cortes, quien advirtió de que «nos dejan una vez más solos en la defensa» del mineral. De ahí la PNL con la que pretenden marcar una defensa de Comunidad al respecto si es que recibe el respaldo de la oposición a la que instan a mover ficha.

«Pocas excusas les quedan para definir su posición. Están con el partido nacional o con Castilla y León. En Asturias lo tienen clarísimo», señaló De la Hoz respecto a las manifestaciones de los socialistas de esta Comunidad contrarias al cierre prematuro de las térmicas. «A Podemos no se le puede exigir más, pero del PSOE esperábamos al menos la misma altura que sus compañeros» del Principado en la «defensa de la minería», apostilló. A la formación en Castilla y León dijo que «le pesan más sus intereses internos» y que «ha preferido plegarse una vez más a la situación esa de no incomodar al señor Sánchez, no nos digan en Madrid que somos rebeldes».

La citada moción nacional marca las negociaciones energéticas de España en Europa, a donde llegará con posturas enfrentadas. Por un lado, la de la oposición que insta al cierre de las térmicas en 2020, antes incluso de lo que establecía la UE, que hablaba de una moratoria de cinco años. Por otro, la del Gobierno, cuya pretensión era la de ampliar de un lustro a una década ese periodo de adaptación, explicó De la Hoz. Por este motivo la PNL que se debatirá en las Cortes incluye un segundo punto que pide que se defienda la moratoria de diez años.