Polanco: «Seguramente la Junta y el Gobierno deberán aportar más fondos en la financiación local»

Confiando en que esta vez sí el nuevo modelo de financiación local, acompasado con el autonómica, puede ser una realidad «incluso en esta legislatura», el presidente de la federación que engloba a los municipios y las diputaciones de la Comunidad reclama que se flexibilicen las condiciones impuestas a los ayuntamientos para que los que cumplan con la estabilidad presupuestaria puedan invertir sus superávit en las «necesarias» inversiones «para la mejora» de la vida de los ciudadanos.

-¿Qué aspectos concretos de la actual financiación local de los municipios son los que considera más injustos y en qué argumentos se basan para exigir su supresión o su modificación?

-Creo que el problema principal de la financiación local es la indefinición del mapa de competencias y, en consecuencia, la dotación económica de las mismas. Los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas al ciudadano, por lo que es a la primera a la que acuden cuando tienen un problema o necesitan un servicio concreto. No es lógico, por tanto, que aquella entidad pública que más capacidad de respuesta tiene ante estas situaciones sea la que menos porción de la financiación reciba, máxime cuando, de facto, está contestando a esas peticiones a pesar de no ser competencia propia. No estoy diciendo que nos den más dinero porque sí, simplemente que se establezca un mapa único, claro y concreto de las competencias que cada administración debe prestar, y que éstas se doten de forma económicamente suficiente para llevarlas a cabo con todas las garantías.

-Usted ha hablado concretamente de flexibilizar las obligaciones financieras en función del grado de cumplimiento del grado de estabilidad y de deuda.... ¿Puede desarrollar esta idea?

-Es algo muy sencillo. Entiendo que hace unos pocos años la deuda de nuestro país obligó a tomar decisiones muy controvertidas y difíciles, pero necesarias para salir de la situación en la que nos encontrábamos, las cuáles, por cierto, se han demostrado como muy eficaces. Pero ahora, años después, y tras demostrar sobradamente el compromiso de los Ayuntamientos con la reducción de gasto y el control de la deuda, creo que es necesario flexibilizar los condicionantes a los que tenemos que dar cuenta para permitirnos recuperar esas inversiones y mejora de los servicios que los ciudadanos nos demandan. En mi opinión, el techo de gasto debería sólo establecerse para aquellos municipios que no cumplan con la estabilidad presupuestaria, el nivel de endeudamiento y el ahorro neto positivo, pero para aquellos que lo hagan, no debería haberlo, porque, como decía antes, limita mucho el margen de maniobra de los munícipes, los cuáles sólo buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

-¿Está la FRMP convencida de que, una vez que se ha creado la Comisión de la Financiación Local, ésta se abordará al mismo ritmo que la financiación autonómica o temen volver a quedarse rezagados?

-Ambas reformas deben ir de la mano para ser eficaces. Deseo y confío en que así sea y que de una vez, después de tantos años, se dé respuesta a esta petición histórica que hemos reivindicado desde la FRMP.

-Una buena financiación local supondrá más gasto para las autonomías... Es decir, ¿cree que si se cumplen las peticiones del municipalismo, la Junta de Castilla y León deberá dedicar más fondos propios a atender las necesidades de los ayuntamientos o no tiene por qué ser así?

-Es evidente que durante estos 30 años de democracia, los ayuntamientos han ido asumiendo nuevas competencias, nuevos servicios que demandan sus ciudadanos y que antes no existían o simplemente el momento no los exigía. Estos servicios deben seguir prestándose. Por lo tanto, sí, seguramente la Junta de Castilla y León y el Gobierno deberán incrementar esos fondos que no olvidemos van dirigidos a mejorar la vida de los ciudadanos. Pero insisto, ese aumento debe ir aparejado a la redacción de un catálogo de competencias por cada institución y ser suficiente para poder afrontarlas.

-¿En qué plazo estiman que pudiera estar lista la nueva financiación local? ¿Esta legislatura?

-No podemos determinar los plazos en los que se aprobará, pero somos optimistas. Esperamos que sea en corto plazo y si es posible sí, en esta legislatura.

-Ustedes reclaman una financiación local «suficiente y justa», lo que se traduce desde fuera en más dinero, y las autonomías también quieren recibir más fondos... ¿es viable en la situación de recuperación económica que todas las administraciones reciban más?

-Castilla y León es una comunidad que cree profundamente en la igualdad de derechos y de oportunidades, y el coste para lograrlo siempre ha sido, es y será secundario respecto al derecho fundamental de sus habitantes. No vale cualquier reforma. A los ciudadanos no les vale cualquier reforma. Este nuevo modelo de financiación local debe contemplar y reconocer el esfuerzo llevado a cabo por las entidades locales -y en definitiva, por los propios ciudadanos- en los pasados años de profunda crisis económica, y debe flexibilizar sus obligaciones financieras, sometiéndolas al grado de cumplimiento de cada ayuntamiento o diputación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de reducción de deuda y, en definitiva, de saneamiento de las cuentas públicas locales.

-Una vez que se ha creado la comisión, ¿qué peso va a tener la FRMP en la negociación que se ponga en marcha para el nuevo modelo de financiación local?

-Estamos representados a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y trabajaremos y aportaremos todos lo que sea necesario para llegar a un buen fin, además de tener una fluida línea de comunicación con el presidente Herrera, el cuál ha liderado de forma clara y valiente esta reivindicación, tal y como quedó patente en la pasada conferencia de presidentes autonómicos.