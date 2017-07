Podemos quiere echar a Mañueco tras disculparse por intentarlo con Herrera

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, animó ayer a los grupos de la oposición -PSOE, Ganemos y Ciudadanos- a forzar una moción de censura contra el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP en la Comunidad, después de amagar hace dos meses y medio con presentar la misma petición en las Cortes con el objetivo de «echar» a Juan Vicente Herrera de la presidencia de la Junta. En aquella ocasión, Fernández acabó pidiendo disculpas por la solicitud al admitir que «en el fragor de querer desalojar al PP, me equivoqué», imbuido quizás por la moción que esos mismos días había registrado su líder en Madrid, Pablo Iglesias, para echar a Rajoy y que también acabó en fracaso, informa Ical. Al respecto, el propio alcalde de Salamanca y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, denunció «los vaivenes ideológicos» y consideró que «hay una competición entre las fuerzas de la izquierda para ver quien es el más radical, el más populista». El regidor no cre que que Ciudadanos quiera «unirse a ese viraje radical de Podemos, pero son ellos los que tienen que tomar esa decisión y a partir de ahí, yo no puedo hacer más reflexiones».

Fernández, que presentó en las Cortes varias iniciativas parlamentarias, explicó que la situación de Fernández Mañueco, que gobierna en minoría, es «insostenible» por lo que no descartó que en las próximas semanas se tenga que enfrentar a una moción de censura, sobre la que el Grupo Socialista dejó la puerta abierta este martes, tras el «teatrillo» de la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento sobre la contratación de las guarderías municipales de El Rollo, El Zurguén y Garrido. El responsable autonómico de Podemos destacó que PSOE, Ganemos y Cs decidieron abandonar la reunión de la comisión ante el intento del PP de presidirla y convertirla en un «brindis al sol» y un «paripé». El líder de Podemos insistió en que la moción de censura es «factible» y se debería estudiar en los próximos días, si bien reconoció que es una cuestión «compleja», porque a la voluntad de Podemos Salamanca, se debe unir la de Ganemos, una candidatura sobre la que él insistió en que no pretende «influir». Sin embargo, recalcó que no puede ser alcalde una persona que «falta a la verdad» y que se caracteriza por «mentir».

Finalmente, concluyó que la situación es «grave» en la ciudad como para plantearse la necesidad de abrir una negociación que desemboque en una moción de censura, que a su juicio debería liderar el PSOE.