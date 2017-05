Plaza, primera víctima del triunfo de Pedro Sánchez, dejará la dirección del PSOE de Zamora

El inesperado triunfo de Pedro Sánchez en las primarias socialistas se ha cobrado ya el primer cadáver político en Castilla y León, donde la mayoría de los barones provinciales se volcaron en favor de Susana Díaz. El secretario provincial del PSOE de Zamora, Antonio Plaza, trasladó ayer a ABC que se «echará a un lado» y no optará a la reelección como secretario provincial socialista al considerar que son «los ganadores» los que deben articular entorno a ellos una mayoría de cara a la nueva dirección del PSOE zamorano, siempre controlado por Ana Sánchez, número 2 del PSCL.

Mientras, el resto de barones provinciales que apoyaron con mayor o menor ímpetu a Díaz -todos menos los de Burgos y Valladolid- no sienten el resultado de las mismas como «una derrota política». Entre los más claros, el también alcalde de Soria. Carlos Martínez incluso bromeaba al señalar que la mayoría de los militantes sorianos se había decantado por el madrileño porque «se ha cansado de que me equivoque (cada vez que apuesta por un candidato éste pierde) y ha optado por no pensar lo mismo que yo». Para el regidor hay que «romper el pensamiento de funcionamiento monolítico, acerca de que lo que diga el máximo responsable orgánico -él en este caso- tiene que servir más que lo que opine el militante», ya que «se pervierte el sentido y la esencia de las primarias». Así, pidió que no se hagan «terceras o cuartas lecturas interesadas» en cuanto «a perder el crédito» o «deslegitima al secretario provincial» y «sí démosle normalidad» a este proceso «porque lo mejor siempre es que la militancia vote al máximo responsable de su partido».

Para la palentina Miriam Andrés, «hay mucha afiliado que no ha asumido la abstención del PSOE al PP», al tiempo que rechazaba cualquier responsabilidad política «porque yo no me he presentado a las primarias».

Más contundente y también más críptico se mostró el segoviano Juan Luis Gordo, que achacó el triunfo de Sánchez «al triunfo de su relato épico» que ha sabido «vender muy bien» y al que «muchos militantes de buena fe se han adherido» y que se resume en que «los dirigentes del partido supuestamente le quitaron del poder porque sí, algo que no comparto». Ante estos datos, Gordo siente «decepción» porque «me hubiera gustado que triunfara el proyecto político de Susana Díaz, pero acepto el resultado democráticamente». En cuanto a si su figura queda cuestionada, lo dejó en suspense al señalar que será «leal conmigo mismo» porque «uno debe ser coherente con lo que piensa y hace».

Tocado porque «sigo pensando que era con diferencia la mejor candidata de entre los tres», el leonés Tino Rodríguez asegura que en el verano «meditaré» si opta a «ir con todo» para repetir el cargo al frente del PSOE leonés. Tras anunciar que no estará presente en el Congreso Federal de mediados de junio tras el triunfo del madrileño, explicó que la candidatura de Sánchez «se agarró a un discurso artificial de que habíamos echado al secretario general y alzaron más la voz y la militancia ha votado sin saber lo que paso».