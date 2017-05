La plantilla de Nissan acusa a la empresa de «poner una pistola en la mesa»

El presidente del comité de empresa de Nissan en Ávila, Rubén Zazo, acusó ayer a la compañía de «poner la pistola encima de la mesa» un día antes de que se inicien las negociaciones entre ambas partes para buscar un acuerdo ante la reconversión de la factoría en una planta de piezas de recambio. Desde su punto de vista, estas manifestaciones de De los Mozos constituyen «otro elemento más de distorsión y de cabrero» para una plantilla que, en su opinión, «están intentado dividir» para «dinamitar la negociación».

En vísperas de sentarse con la multinacional, mostró su disposición a «dialogar y a negociar», ya que dijo que a ellos no les gusta «poner la pistola encima de la mesa, como ha hecho la dirección hoy (por ayer)». No obstante, advirtió de que, en función de cómo se desarrollen las negociaciones, el comité estaría dispuesto a convocar a la plantilla, ya que durante buena parte de la negociación, Nissan ha decretado un paro en la fabricación de unidades del 5 al 13 de junio. «Lo han hecho con mucha intención», apuntó Rubén Zazo, quien añadió que el objetivo de esa medida es que durante esas jornadas la plantilla no trabaje para que sus integrantes «no estén juntos». «Que no les quepa la menor duda de que si les tenemos que convocar -a los trabajadores- para tener una reacción inmediata y contundente, la tendrán; pero ahora, por unas simples declaraciones, no vamos a hacer nada», advirtió.

«No se pueden hacer estas declaraciones cuando vamos a empezar mañana a negociar, porque bastante difícil es todo esto que nos traen, como para que estén continuamente con elementos de presión»

Tras escuchar las declaraciones de De los Mozos dando de plazo hasta el 14 de junio para alcanzar un acuerdo, el presidente del Comité de Empresa, apuntó que estas palabras «sólo pueden obedecer a una lógica: que entre administración y empresa hayan decidido cerrar y actúen así para echar la culpa al comité y a la plantilla». «Si no, no cabe explicación. No se pueden hacer estas declaraciones cuando vamos a empezar mañana a negociar, porque bastante difícil es todo esto que nos traen, como para que estén continuamente con elementos de presión, división y entorpeciendo las negociaciones», argumentó en declaraciones a Efe. Tras hacer memoria con «todos los esfuerzos realizados por esta plantilla» en los últimos años, acusó a la Junta de haber dejado «abandonados y tirados literalmente» a los trabajadores.

Por su parte, el representante de la UGT en el comité, Iván Zazo, consideró las palabras de De los Mozos un «elemento de presión muy poderoso» de cara a las negociaciones y pidió «cordura» y «sensatez» para no «estrangular» los plazos.