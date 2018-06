Pilar Vicente: «El insulto y el sectarismo son la forma de comportarse de Puente» La edil de Ciudadanos en Valladolid lamenta el comentario «totalmente insultante» del alcalde por cuestionar su gestión por haber sido dependienta

«Vergüenza ajena» dice sentir Pilar Vicente, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, que este martes abandonó el pleno después de escuchar un comentario que considera «denigrante» por parte del alcalde de la ciudad, Óscar Puente, por cuestionar su labor como gestora, dado que antes de entrar en el Consistorio tenía «un trabajo bastante normal en una tienda» de un centro comercia, según palabras del regidor.

Un «ataque machista y clasista», según la edil de Cs, que ha recibido numerosos apoyos a la par que críticas al regidor de la capital del Pisuerga. Fue un comentario «muy clasista» a «insultante» para los trabajadores del comercio vallisoletano, incide Pilar Vicente, para quien estas palabras «incapacitan» a Puente para seguir al frente de la Alcaldía. También desde la formación naranja han sido muchos quienes han pedido su dimisión, con el presidente del partido, Albert Rivera, a la cabeza.

Pilar Vicente advierte de que ésa es la «actitud habitual» de Puente, aunque de cara a la sociedad trate de proyectar otra. «En el trato diario con la oposición, es lo normal. Hacer de menos, no dialogar», lamenta la única edil de Cs en Valladolid, para quien «el insulto y el sectarismo» son la marca de la casa en la «forma de comportarse» del también portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE.

La concejala defiende que ella era responsable de expansión comercial y que esa tienda a la que hizo referencia el alcalde «yo la abrí». Aún así, resta importancia al puesto que ocupase en ese momento tras una carrera en la que «he trabajado de muchas cosas más que en política, cosa que no pueden decir muchos políticos»y también mientras estudiaba fue dependienta. Lo que le duele es el trato «insultante» no sólo para ella, sino para la formación a la que representa y al conjunto de trabajadores del comercio, al quienes considera que el alcalde trató de forma «totalmente insultante» con sus palabras.

Pilar Vicente pidió al regidor que rectificase sobre los comentarios que había hecho sobre su currículum o se marchaba. Pero Puente no cedió, miraba hacia otro lado mientras la edil de Cs intervenía en la sesión e, incluso, le invitó a irse si era lo que deseaba.

La edil critica que no sólo el alcalde sino también el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, dedicaron la sesión «no» a atacar su trabajo y las propuestas, sino «desde el minuto uno a insultarme a mí personalmente».