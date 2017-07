«Barcones y Sánchez no me rodean; estamos al mismo nivel»

Se ha rodeado de dos mujeres de carácter y con un perfil distinto al suyo. ¿Es el «poli bueno-poli malo»?

—No. Hablamos de una capacidad infinita. No soy de hiperliderazgos, no me gustan. No me siento cómodo. Me gusta trabajar en equipo y hoy tengo un equipo en la Ejecutiva fantástico. Creo también en la igualdad y esta es la primera Ejecutiva paritaria del PSOE de Castilla y León de toda su historia. Por talento, por capacidad. Pero de todos y todas ellas, Virginia y Ana, son dos pilares indispensables pero no me rodean, estamos en el mismo nivel, en el mismo plano. Son tan líderes del PSOE como soy yo porque se lo han ganado y porque en todos estos años han demostrado una capacidad de trabajo infinita y un compromiso con esta tierra infinito.

-Arrancan los procesos provinciales. ¿Le preocupan?

—Las primarias no son un problema. Es la mejor manera de resolver los problemas. Los militantes deciden.

-¿No teme revivir las divisiones internas?

—Si quisiera un partido uniforme me afiliaría al PP. Voy a ser escrupulosamente neutral en los procesos provinciales. No me voy a meter ni voy a opinar sobre ningún candidato.

-¿Qué futuro le augura al leonés Tino Rodríguez?

—Él puso su cargo de viceportavoz a disposición de la Ejecutiva y tampoco ha pedido nada y eso también le honra. Al Comité Federal van José AntonioDíez, Miriam Andrés y Carlos Martínez, que no apoyaron a Pedro Sánchez y, por lo tanto, también ha sido una cuestión de voluntad, no de apoyos