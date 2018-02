Educación Patrimonio: Un hospital del XVI será subsede de la Universidad de Burgos El proyecto de recuperación del Hospital de la Concepción que ha impulsado la UBU permitirá albergar el Archivo Histórico Provincial y una sede universitaria en el centro de la ciudad

El proyecto para la recuperación del Hospital de la Concepción que ha impulsado la Universidad de Burgos permitirá albergar el Archivo Histórico Provincial y una sede universitaria en el centro de Burgos para mejorar su penetración en la sociedad. La propuesta está ahora en manos del Ministerio de Cultura, pero el rector de la Universidad, Manuel Pérez Mateos, ya ha adelantado que será «imprescindible» para que ambos usos sean compatibles.

La propuesta que plantea la institución académica pasa por utilizar todo el inmueble pero también construir en una parcela anexa en la que se ubicaría un edificio destinado a albergar todos los fondos y depósitos documentales. El problema es que esto requiere ocupar casi 500 metros cuadrados de zona verde propiedad del Ayuntamiento, por lo que será necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y realizar una permuta con otro espacio de titularidad universitaria.

El rector, Manuel Pérez Mateos, asegura que ya ha mantenido encuentros con el alcalde, Javier Lacalle, y con los grupos políticos municipales para solicitar su ayuda y considera que «parece posible». También cree que el Ministerio de Cultura podría asumir el proyecto. De hecho, en una reunión con responsables ministeriales el pasado mes de octubre se habló ya de un posible reparto de espacios. Según esa propuesta, la Universidad de Burgos dispondría de la zona de las antiguas enfermerías, unos 3.000 metros cuadrados, y otros 1.600 metros cuadrados en otra zona. En total algo menos de la mitad del espacio. El Archivo Provincial ocuparía unos 6.000 metros cuadrados, poco más de la mitad del espacio.

El principal escollo puede estar en la financiación, dado que la estimación de 13,5 millones de euros que realizó la Universidad se elevaría hasta los 15 millones con la construcción del nuevo edificio. Además, la Universidad no tiene capacidad para asumir ese coste, por lo que el rector confía en el apoyo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura, que aún no ha respondido definitivamente a la propuesta. El rector remarcó que el principio de acuerdo para la rehabilitación del Hospital de la Concepción se fundamenta en que la Universidad de Burgos mantenga la titularidad del inmueble y se limitaría a ofrecer al Ministerio de Cultura una cesión temporal de uso a cambio de la financiación del proyecto. La consecuencia de esa merma de espacios sería que la Universidad tendría que realizar alguna modificación de los usos previstos inicialmente por la misma, que no podría instalar en el Hospital de la Concepción algunas dependencias clave, como el propio rectorado, la Fundación General de la Universidad y su Consejo Social. Sin embargo, se mantendría el uso del inmueble como referencia universitaria en el centro de la ciudad, para aumentar su implantación social, con dependencias como «La casa del estudiante», la Oficina de Internacionalización y «UBUAbierta». También se ubicarían en el inmueble salas de estudio, un paraninfo y un espacio expositivo.

Esta modificación del plan requiere tiempo, mínimo seis meses, pero no es un obstáculo para que se pueda seguir avanzando a lo largo de este año en la licitación del proyecto, que no requiere una gran inversión económica, según recuerda el vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad. Juan Manuel Manso.