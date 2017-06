Palencia sonora: todos los detalles del festival indie más madrugador del verano

El verano es, cada vez más, sinónimo de festivales y noches de música al aire libre. El calor empieza a instalarse en Castilla y León y junto a él, arranca el periodo festivalero en la Comunidad. Los termómetros no bajarán de los 30 grados entre hoy y mañana, justo cuando se celebra el festival más «madrugador» de la temporada: El Palencia Sonora. Más de una veintena de grupos del mejor pop rock independiente del panorama nacional e internacional se darán cita en el Parque del Sotillo de la capital palentina, una zona verde en pleno pulmón de la ciudad donde, por cierto, también se ubicará la zona de acampada. La cita musical congregará espectadores llegados de treinta provincias españolas y que busca impregnar de ritmo y alegría a toda la ciudad. La música inundará las calles de la capital para hacer partícipes a todos y cada uno de los palentinos, según ha señalado uno de sus organizadores, David Frechilla.

El Festival Palencia Sonora cumple este año su decimocuarta edición habiendo logrado ser cada vez más grande y con un cartel de excepción. La intención de los organizadores es implicar a toda la ciudad y por eso la música comezará a sonar en el corazón de la capital palentina a la hora del vermú de la mano de los Nikkei en una sesión que se prolongará hasta las 17:00 horas. Ya en el Parque del Sotillo, «cuartel general del certamen», será el turno a partir de las 20:00 horas, The Levitans, Amatria y Shinova, junto a los Djs Cheshire y Natweys.

Fuel Fandango

Hoy viernes será el turno para el esperado artista madrileño Quique González y su banda Los detectives que interpretarán canciones de su último disco «Me mata si me necesitas» así como de sus trabajos anteriores. A continuación le seguirá el rock psicodélico y alternativo de Sidonie, Viva Suecia y la noche la cerrará las sesiones de DJ Inkilino Komunista y Say Yes DJ.

Al día siguiente, sobre las 14.00 horas, la Plaza San Miguel se convertirá en uno de los puntos más concurridos de la ciudad para disfrutar del particular y satírico show de Los Ganglios, uno de los espectáculos más demandados del Festival. A partir de las 20:00 horas. en el Parque del Sotillo, se dará el pistoletazo de salida a la última noche con DJ Natweys, Supertennis, DJ Inkilino Comunista De Pedro -nombre artístico tras el que se esconde el cantautor Jairo Zavala-, Havalina, Estrogenuinas, el punkrock de Los Nastys. Todo antes de Fuel Fandango, llamado a convertirse en uno de los platos fuertes de la nochecon el permiso de los franceses Rinôçerôse, que serán las auténticas estrellas del festival, donde presentarán su último proyecto discográfico «Ángels and Demods».