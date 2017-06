Óscar Puente, sobre los más de 50.000 tuits borrados de su cuenta: «Prefiero que no se descontextualicen»

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha justificado el borrado de tuits de su cuenta de Twitter tras conocerse que ocuparía la Portavocía de la Ejecutiva del PSOE: «Me he caracterizado por entrar a casi todas las refriegas y prefería que no se descontextualizara eso y empezaran a sacar tuits de 2011», ha señalado en declaraciones a «Los Desayunos de TVE».

El nuevo portavoz socialista ha admitido que borró más de 50.000 que escribió antes incluso de ser alcalde de Valladolid. Pero ha restado importancia al contenido de los mensaje borrados: «Si hubiera querido borrar lo contundente, habría borrado unos pocos», ha apuntado.

Asumir una responsabilidad

«Simplemente no me apetecía que se hurgara en ese pasado y se descontextualizara», ha aseverado, para después recalcar que se trata de «asumir que uno tiene ahora una responsabilidad» de representar a una formación política y no solamente a sí mismo.

Su nueva función, ha apuntado, quiere desempeñarla «con mucho respeto»: «Yo soy una persona un poco particular y el PSOE se merece que intente ser un poco más convencional, aunque me va a costar», ha concluido.