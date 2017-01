Óscar Puente: «Pedro Sánchez puede ganar sin Patxi, pero Patxi no puede hacerlo sin Pedro»

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado en una entrevista en RNE que no le convence, ni entusiasma ni ilusiona la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE y remarcó que respaldará a Pedro Sánchez -quien aún no ha dado el paso- aunque «tuviera la certeza de que va a perder». «Me caracterizo por tener ideas claras. Estaría con él aunque tuviera la certeza de que va a perder y no con Susana Díaz aunque supiera que va a ganar. Estoy con quien creo que debo estar», espetó.

El primer edil ha opinado que la presidenta de la Junta de Andalucía, que este fin de semana visitó Castilla y León, «es la preferida de los dirigentes pero le falta apoyo en las bases». «Los militantes están profundamente disgustados por la forma en que se ha derrocado a Pedro Sánchez y se ha entregado gratuitamente el Gobierno al PP. Les ha irritado. Hay una parte que no está contenta con la decisión y las personas que la han tomado», opinó.

Puente, que consideró que no es quien para animar a concurrir a Pedro Sánchez «porque se viene animado de casa», afirmó «no ver con una intención muy clara» el paso dado por López. «Pedro puede ganar sin Patxi, pero Patxi no puede hacerlo sin Pedro. No debe tener muy claro que quiera ganar porque sin Pedro es imposible. Sin ese apoyo es difícil que López pueda ser secretario general. Y si no tiene claro que lo vaya a ser, a lo mejor su intención es otra. No me convence», insistió.