Óscar Puente: «Hablar del nacionalismo me cansa, me aburre, me cuesta mucho entrar en él»

El nuevo portavoz de la Ejecutiva federal socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reconocido este viernes que «hablar del nacionalismo me cansa, me aburre, me cuesta mucho entrar en él» porque «con 20 años me afilié a un partido que defendía a las personas y no a los territorios». Así lo ha asegurado en las jornadas sobre la Transición organizadas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en las que ha debatido con Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, quien ha afirmado que «no ha existido ningún proceso mejor que el de la Transición en toda la historia de España», a lo que ha añadido que «busque, compare y si ve algo mejor cómprelo»

Para el regidor, los retos del presente y del futuro de nuestro país no tienen que ver con aquel momento de la historia de España. Ha apuntado que «los objetivos a los que se enfrenta este país a futuro tienen poco o nada que ver con la Transición». Ha reafirmado ser miembro de «esa izquierda española que no considera a la Constitución hija del franquismo», en una clara alusión a la idea que Podemos destila a cerca del texto constitucional.