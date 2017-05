Óscar Puente: «Voy a ser candidato en 2019 y, si puedo, en 2023»

El alcalde de Valladolid y una de las nuevas voces del PSOE, Óscar Puente, ha dado este jueves por seguro que aspirará a revalidar su cargo en 2019 y también en 2023, en un periodo en el que descartaría ser ministro o presidente del Gobierno: «Ni aspiro ni lo quiero, no lo cambiaría».

«Si tuviera la oportunidad de firmar aquí un compromiso para las siguientes y las siguientes lo firmaba. Voy a ser candidato en 2019 y, si puedo, en 2023, ahí estará mi límite. Necesitaría 10 años para hacer lo que quiero hacer en esta ciudad y si los ciudadanos me apoyan, ahí estaré», ha asegurado en una entrevista con la Agencia Efe cuando se cumplen dos años de legislatura municipal y tras el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias socialistas.

«Echar una mano» en el ámbito nacional

Puente cree que su decisión de seguir en Valladolid es compatible con «echar una mano» con su capacidad de «influir» en el ámbito nacional de su partido: «Es poco habitual que un alcalde pueda influir también a nivel nacional, quizás estemos rompiendo alguna regla política de este país», ha añadido sobre el peso que han tenido los llamados «barones autonómicos» en comparación con los alcaldes.

«Pero mi sitio y mi futuro institucional está aquí. No aspiro a ser ministro ni a ser presidente del Gobierno, ni lo quiero, no lo cambiaría por ser alcalde de Valladolid, que es lo mejor que puedo hacer en política y lo que más me hace disfrutar», ha remarcado Puente.

Influencia sobre Pedro Sánchez

Sobre su grado de influencia sobre Pedro Sánchez, el alcalde vallisoletano ha confesado que al menos le escucha: «Soy una voz que está ahí, es sano que en política haya voces que huyan de lo políticamente correcto, que a veces dicen cosas como lo del culo en pompa (hacia el PP), que pueden molestar pero que son gráficas. Es bueno que haya autenticidad», ha resumido.

Puente ha adelantado que en Valladolid no va a haber una lista consensuada entre «sanchistas» y «susanistas» para elegir a los representantes en el Congreso Federal, sino que va a haber una votación en la que los militantes elegirán.