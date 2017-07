Óscar Arroyo Terrón: «Los grupos de alto nivel quieren material bien escrito y Victoria lo tiene

C. MONJE

-La interpretación de obras de Victoria es obligada para los grupos que actúan en Abvulensis, en el caso de Chanticleer ya las ha abordado en otras ocasiones. ¿Es frecuente encontrar al compositor en el repertorio de formaciones de otros países?

-Cuando pusimos en marcha este festival sabíamos que no descubríamos nada nuevo, que es un compositor de relevancia mundial y tuvo muchísima influencia en América; él mismo intentó que su obra fluyera para ser interpretada, buscaba siempre los mejores editores. Ese empeño sirvió, y cuatrocientos años después su música es conocida en todo el mundo. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la polifonía lo conoce. A los grupos que invitamos al festival no tenemos que explicarles quién es Victoria. Las agrupaciones de alto nivel lo que buscan es buen material, lo mismo interpretan música del XVI, que medieval, que del siglo XXI. Quieren material bien escrito, hermoso, cómodo de cantar y que muestre lo mejor de la flexibilidad de las voces. Todos los grupos sin excepción alaban eso en la música de Victoria; era un buen conocedor de las tesituras, de cómo hacer las líneas melódicas.

-¿El trabajo del Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria ha contribuido a un mayor conocimiento del autor?

-Sí. Nos sorprende ver hasta qué punto está llegando, se interesan desde personas que no conocían a Victoria a gente que tiene un amplio conocimiento del tema y ha encontrado nuevas vías o nuevas áreas en las que trabajar, e intérpretes que están encontrando nuevas partituras a través de esta Nueva Edición Victoria que estamos trabajando. Intentamos que todo funcione en simbiosis, el festival no es más que una pieza del puzzle, la edición de la beca que convocamos cada año da pie a que el ámbito musicológico forme parte del proyecto... Era nuestra idea, que todo aquel que tiene algo que aportar o quiera acercarse a la figura de Victoria tenga su sitio. Queríamos llegar al público experto y al más profano, que es lo más complejo, porque son perfiles muy diferentes. No queremos ser tachados de elitistas ni descuidar que la calidad sea la que esta música merece y la que el público merece.

-¿Se ha conseguido ese objetivo de ganar al público?

-Estamos encantados: a un mes vista tenemos prácticamente vendidas las entradas que se vendieron el año pasado. Además, hay mucho público que se desplaza desde fuera y pasa una semana entera en Ávila. Empezamos a ver el retorno; no se trata de que la cultura sea un adorno, tiene que ser también un motor económico. Victoria era una persona muy práctica y nosotros no tenemos que dejar de serlo.

-Abvlensis no es fácil de definir. No es solo música antigua, ni música religiosa...

-Efectivamente, no es un festival de música antigua. El nombre, Abvlensis, queríamos que encerrara el concepto de lo que busca. Yo diría que es un festival patrimonial; se organiza en torno a un autor, pero también en torno a una ciudad y a una arquitectura. Aunque la excusa es la música de Victoria, al final de lo que hablamos es del siglo XVI, en el que Ávila tuvo un papel predominante, y la Corona de Castilla también. Tratamos de redescubrir esa época.