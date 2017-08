El número de empresas crece por cuarto año, pero el 55% funciona sin empleados

Muy poco a poco, Castilla y León va recuperando parte del «músculo» empresarial perdido durante los largos años de crisis. Lejos aún de las cifras de tiempos de bonanza, lo cierto es que la Comunidad acumula cuatro años continuados de ligeras subidas en el número de sociedades activas hasta situarse durante el pasado ejercicio en un total de 161.619, apenas un 0,1 por ciento más que el ejercicio anterior, muy por debajo del crecimiento nacional, cercana al punto y medio, y con un comportamiento sólo superior al del País Vasco.

La Comunidad cuenta aún con casi 12.000 empresas menos que en 2008, pero a la vez son casi 4.000 más que en 2014, año con el menor número de firmas de las últimas décadas. Tras encadenar seis ejercicios de disminución de sociedades -con muchos más cierres que aperturas- ahora el incremento, aunque mínimo, es constante.

Por sectores, las 38.840 sociedades existentes suponen cerca de una de cada cuatro firmas de toda la Comunidad -un 24 por ciento-. Mientras, son más de 23.500 las empresas de construcción que resisten, más del doble de las 11.580 industriales registradas en la Comunidad durante el pasado año. En los tres sectores citados, el peso que tienen respecto a las firmas activas es mayor en el caso de Castilla y León que en el nacional.

Sin embargo, el problema diagnosticado tanto por la Junta como por la oposición y las asociaciones empresariales no sólo persiste sino que parece incluso ir a más. Y es que el tamaño de las sociedades que están en activo no acaba de despegar. A la espera de los frutos de planes como el de crecimiento innovador, presentado hasta poco más de un mes por el presidente del Gobierno regional, los datos indican que el «cambio» necesario reclamado desde Cecale, las Cámaras de Comercio y Empresa Familiar de Castilla y León para poder competir no acaba de visualizarse.

Es cierto que las micropymes no se pueden hacer de menos en una comunidad tan dispersa y despoblada como la castellano y leonesa. En esta línea, son ya 88.380 las empresas que no tienen ningún asalariado. Suponen casi el 55 por ciento del total y su número ha aumentado un 0,4 por ciento -431 más-.

La buena noticia estaría en el ligero aumento registrado también entre las empresas que tienen más de 50 trabajadores al pasar de las 796 a las 835 en solo un año. Sin embargo, las 51 empresas que contaban con 500 o más trabajadores en 2016 son dos menos que las que tenían ese número de empleos en 2015.

Por provincias, se produce una pérdida de sociedades en Segovia, Soria, Zamora y especialmente en Palencia, donde la caída es superior al uno por ciento. Valladolid es con diferencia la que más crece y también el territorio con más firmas activas -33.967- seguida por León -31.173- y Burgos -25.811-. En la cola de esta clasificación se encuentra n las 5.741 de Soria y las 11.643 de Zamora. En la estadística facilitada ayer por el Instituto Nacional de Estadística también se informa de que Castilla y León disponía de un total de 186.885 locales activos para albergar la actividad de sus empresas. Del total, 14.627 eran industriales, 25.781, vinculados a la construcción; y 47.830 eran comerciales.