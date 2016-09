Nuevo varapalo para la minería: Endesa prevé cerrar la central térmica de Compostilla en 2020

La compañía eléctrica Endesa transmitió este lunes a los miembros de la Plataforma por el futuro del Bierzo sus intenciones de cerrar en el año 2020 la central térmica de Compostilla II, situada en el municipio berciano de Cubillos del Sil, «si no hay cambios en el futuro cercano», según explicó a Ical el alcalde de Cubillos, Antonio Cuellas.

Tras el encuentro mantenido con los responsables de la eléctrica, el regidor berciano calificó la jornada de «día catastrófico» y advirtió de la «repercusión muy negativa para el municipio» que tendrá el cierre de la central, principal fuente de ingresos del municipio, al que aporta cerca del 60% de su presupuesto. «No es un mal día sólo para Cubillos sino para todo el Bierzo, por los trabajos que se van a perder y la población que va a tener que irse», lamentó.

Se necesita «un milagro»

En esa línea, el alcalde de Cubillos valoró que los representantes de la compañía «hayan sido claros». «El año 2020 es la fecha de caducidad para adaptarse a la normativa medioambiental», recordó Cuellas, que añadió que los planes de la compañía no pasan por ejecutar las inversiones necesarias para esa adaptación. «La decisión no está tomada aún de manera oficial, a día de hoy no se ha sometido a valoración del consejo de administración», avanzó el regidor berciano, que se mostró, no obstante, «bastante pesimista». «Para acometer la inversión, ésta tendría que darse en los primeros meses de 2017, es un espacio de tiempo muy corto», lamentó. En ese sentido, los representantes de la plataforma por el futuro del Bierzo se encuentran «a la espera de que haya un milagro», consistente, según Cuellas, en que «el Gobierno tuviera a bien considerar el carbón nacional y las centrales térmicas como un sector estratégico», ya que así estas instalaciones tendrán garantizadas horas de producción de las empresas eléctricas, quemando carbón español. «Si no hay cambios en el futuro, si no existe un plan estratégico a futuro, estamos abocados al cierre», remachó el regidor, que lamentó que la actual coyuntura política entorpezca aún más la situación. El consejero delegado de la compañía eléctrica, José Bogas, fue el encargado de recibir a los integrantes de la plataforma, encabezada por el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, y el propio Cuellas. Junto a ellos, acudieron al encuentro otros representantes del comité de empresa de la compañía eléctrica, de los sindicatos y de la patronal.

Por otro lado, los representantes de la plataforma también recibieron noticias sobre la reactivación de los contratos de Endesa con las compañías mineras locales. Según avanzó Cuellas, la compañía se comprometió durante el encuentro a «entablar negociaciones en los próximos días con las empresas mineras», con la garantía de comprar 30.000 toneladas de carbón cada mes de aquí a final de año. «A partir de ahí, se negociará con cada empresa el cupo que le toca y el precio que se paga por el carbón», explicó el regidor.