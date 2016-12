La nueva alcaldesa de Treviño insiste en su anexión a Álava

El Condado de Treviño, el principal municipio del enclave burgalés en Álava, tiene nueva alcaldesa. Elena Ramírez es del mismo grupo que el ex alcalde Ernesto Argote, Ciudadanos del Condado, que dimitió el 16 de diciembre por «el bloqueo» de las instituciones de Álava y Burgos a las aspiraciones de Treviño de cambiar su dependencia de Castilla y León por la del País Vasco, dada su proximidad geográfica y su carácter de «isla» de Burgos a pocos kilómetros de la comunidad vecina. Elena Ramírez fue elegida ayer en el pleno municipal con su voto y el de cuatro concejales más: su compañero Ernesto Argote, dos ediles de una agrupación independiente y el del PNV, en una corporación que también integran dos concejales del Partido Popular, uno de Bildu y otro de Condado para Todos.

Aseguró que su gestión será «muy parecida» a la de su antecesor en el cargo e insistió en sus primeras horas como alcaldesa en su apuesta por el diálogo con las instituciones de Burgos y Álava para mejorar los servicios al enclave «pero sin perder de vista el problema de la territorialidad, que es clave».

Mejorar los servicios

La nueva alcaldesa anunció que una de sus primeras acciones será realizar una ronda de contactos con la Diputación foral de Álava y la Diputación de Burgos. Ambas negocian un convenio para mejorar los servicios a los habitantes de Treviño. Elena Ramírez quiere contactar con ellos cuanto antes para que en su próxima reunión, en una fecha que aún no está cerrada pero que no será antes de que finalice el periodo navideño, no solo traten la mejora de servicios, sino que incluyan en la agenda «la dependencia territorial de Treviño». Reconoció la «enorme complejidad» de atender las necesidades de servicios públicos de un municipio, el más grande de los dos que forman Treviño, que cuenta con 47 núcleos de población.

Lo que la nueva alcaldesa tiene claras son las prioridades de su gestión en lo que queda de mandato. Aspira a reforzar el diálogo con las instituciones vascas y de Castilla y León para mejorar la atención en sanidad, educación, servicios sociales y vialidad invernal, «sin olvidar la territorialidad».

En todo caso, aseguró que seguirá una línea de trabajo muy parecida a la de su antecesor en el cargo, cuya dimisión como alcalde atribuye a «razones personales», aunque el propio Argote la argumentó en el pleno del 16 de diciembre «por el bloqueo del conflicto territorial de Treviño».