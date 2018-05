Sucesos El novio de la joven asesinada en Zamora, sobre el presunto asesino: «Tuvo el valor de participar en la búsqueda» La pareja de Leticia Rosino muestra sus dudas de que pudiera hacerlo solo

Tras la trágica muerte de su novia, el compañero de Leticia Rosino, la mujer asesinada el pasado 3 de mayo en Castrogonzalo (Zamora), ha reclamado este viernes un endurecimiento de las penas de la Ley del Menor y desveló nuevos datos del crimen por el que está internado en un centro como medida cautelar, el presunto autor, un joven de 16 años del mismo pueblo.

Los ocho años que, como máximo, podrían caerle como pena al menor implicado, son para David Alonso, el novio de la víctima, un tiempo mínimo al tratarse de un asesinato. «Va a salir con 24 años», ha advertido en una entrevista al programa Espejo Público de Antena 3. Se ha preguntado si después de ese tiempo el detenido podría volver al pueblo y pidió que se modifique la ley. Para ello, ha solicitado «que la gente luche, se manifieste, ya no por ella, por todas vosotras».

También ha desvelado sus dudas sobre la posibilidad de que el detenido hubiera actuado solo, ya que «hay cosas que no me cuadran, no creo que pudiera hacerlo solo». Al respecto, ha recordado que la mujer de 32 años víctima medía casi 1,80 metros, era alta, atlética y con fuerza, por lo que ha opinado que «para mí que hay más cosas, que hay un encubrimiento, algo más».

El compañero sentimental de la mujer asesinada ha ofrecido asimismo un detalle que hasta ahora no se había hecho público. David Alonso ha comentado que la tarde de la desaparición de Leticia, horas antes de que su cuerpo sin vida fuera localizado en un terraplén a las afueras del pueblo, se organizó en Castrogonzalo una batida para buscarla y el menor investigado por los hechos fue uno de los primeros en acudir. «Tuvo el valor de presentarse ahí, delante de mí, como si nada», ha comentado.

Fue su novio el primero que dio la alerta sobre la desaparición, ya que cuando llegó a casa sobre las seis de la tarde se extrañó de no ver a la joven, por lo que intentó contactar con ella llamándola a su teléfono móvil pero vio que lo tenía apagado, cuando eso no era normal.