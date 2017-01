Nissan mantiene su incertidumbre y no da plazos para sus planes en la planta de Ávila

«Intertidumbre» es la palabra que sigue planeando y pesando como una losa sobre el porvenir de la fábrica automovilística de Nissan en el polígono de Las Hervencias. Y es que los responsables del grupo japonés no clarificaron sus intenciones durante la reunión mantenida este lunes con la consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo para la factoría de la que depende directamente las 501 personas en plantilla ni dieron plazos concretos sobre cuándo podrán conocerse.

«Nissan nos traslada que no existe todavía un decisión sobre el plan industrial» que debían haber presentado a finales de 2016 y del que aún no hay detalles, reconoció tras el encuentro del director general de Industria de la Junta, Carlos Martín Tobalina. «Y eso no son buenas ni malas noticias», apostilló en alusión a lo esgrimido por la compañía. Según alegaron, lo que significa es que «siguen trabajando para buscar y confirmar un plan industrial definitivo para la planta de Ávila».

En este momento, Nissan «no tiene ninguna decisión tomada» en este sentido, según reconoció en declaraciones a Ical el vicepresidente de las Operaciones Industriales de Nissan en España, Alan Johnson. Según aseguró Martín Tobalina tras el encuentro -a petición de la consejera ante los «rumores e incertidumbre» sobre el futuro de la fábrica en Ávila «que necesitaban aclaración»-, la resolución no está adoptada, aunque «está cerca». Por eso desde la Junta reclamaron que «afinen» con los plazos, más teniendo en cuenta que ya desde el pasado mes de septiembre llevan pidiendo a Nissan que se pronuncie «definitivamente» sobre un plan industrial comprometido para finales del pasado ejercicio.

Desde la Junta reclamaron que «afinen» con los plazos, más teniendo en cuenta que ya desde el pasado mes de septiembre llevan pidiendo a Nissan que se pronuncie «definitivamente» sobre un plan industrial

La Consejería de Economía y Hacienda apeló a la «responsabilidad» de la multinacional con Castilla y León y especialmente con la provincia y la ciudad de Ávila, donde está la planta cuyo futuro está en entredicho. Y exigió a la multinacional que «se ciña» al «espíritu» del plan industrial que rubricó en abril de 2010, en el que se incluían «compromisos» para trabajadores, administraciones y la propia empresa. En este sentido, Martín Tobalina resaltó que si bien por parte de los dos primeros «se ha cumplido» con «todas» las exigencias, en cuanto a Nissan entiende que sí ha hecho algunas de las inversiones comprometidas entonces, pero tiene pendientes otras que han de conducir a «mantener la estructura laboral y la actividad industrial» al menos hasta 2023. El máximo responsable en España de la firma automovilística defendió que la marca «cumplió, cumple y cumplirá» sus compromisos, aunque no aclaró más detalles.

Nissan incidió en que la situación no ha variado en cuanto al futuro de la factoría respecto a la comunicada a los trabajadores en octubre y defendió la «transparencia» informativa que de manera «abierta» y «fluida» mantiene, así como los cauces de «diálogo» permanente con las diferentes administraciones y los empleados. Además, pidió la creación de un grupo, que se pondrá en marcha en los próximos días, para el trabajo conjunto de empresa, Junta y Ministerio de Industria para «apoyar la estructura» de la firma nipona en España de cara a la propuesta «definitiva» para el futuro de la planta abulense.

Ayudas y vehículo congelados

La indefinición del plan industrial se une a la decisión adoptada el pasado 22 de diciembre de paralizar la producción del modelo de vehículo ligero NT-500. Dos factores que llevaron a la Junta de Castilla y León a anunciar hace unos días las «congelación» de todas las ayudas previstas para Nissan, algo que la compañía no quiso entrar a valorar.

Imagen de archivo de la factoría de Nissan, en Ávila - ICAL

Desde la automovilística defendieron que dieron ese paso por la «estricta» regulación europea, que desde el 1 de enero prohibe seguir fabricando unidades con los motores previstos inicialmente, aunque el futuro del modelo no está decidido y serán necesarias nuevas inversiones para adaptar las líneas de montaje a la normativa. Aún así, minimizaron el impacto de la congelación del ensamblaje del nuevo camión, ya que únicamente supuso 1.400 unidades dentro del último año fiscal japonés (abril a marzo), mientras que el 85% de la producción de la planta abulense (unos 15.000 vehículos anuales) son del NT-400, cuyo ciclo de vida está previsto hasta marzo de 2020.

Cuando se paralizó la producción se llevaban fabricadas unas 7.000 unidades del NT-500 de las 100.000 previstas hasta 2023, periodo de vigencia del plan industrial firmado en 2010. Cuando arrancó en febrero de 2014 su salida en línea, Nissan aseguró una vida de diez años al nuevo modelo, pensado para España, Francia e Italia, y con él a la única planta en Europa que la multinacional tiene para la fabricación de vehículos ligeros. La «fábrica madre», como la definieron. Desde que se firmó ese plan industrial en 2010, las épocas de tranquilidad alternadas con las protestas y la amenaza de huelga por parte de los trabajadores han sido una constante.