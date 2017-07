Músicos de la Naturaleza: Sting invita a su fiesta «revival» a Nikki Hill y Amaral

El concierto que Sting ofrecerá este próximo sábado en la finca «Masegosillo», en el marco del festival Músicos de la Naturaleza, podría definirse perfectamente como «revival» por varias cuestiones. Primera, porque el ex de The Police utilizará como excusa la presentación de su nuevo álbum, «57th & 9 th», donde el intérprete vuelve al rock y sus primeras composiciones más energéticas, para repasar los temas que más han marcado su trayectoria -así lo hizo el pasado miércoles en el Teatro Real de Madrid-; y también porque con Sting empezó todo en Hoyos del Espino (Ávila) hace ya once años.

Amaral en uno de sus conciertos - ICAL

La Junta de Castilla y León estrenaba así, por todo lo alto, una iniciativa con la que pretende poner en valor los espacios naturales a través de la música. Desde entonces han pasado por allí desde el último Premio Nobel, Bob Dylan, a otros grandes grupos y solistas de la escena internacional como Pet Shop Boys, Mark Knofler o The Beach Boys, y también de la nacional como Joaquín Sabina, Manolo García, Miguel Ríos o Amaral.

El dúo zaragozano también repetirá presencia y será precisamente este sábado 8 de julio uno de los grupos que acompañarán al músico británico en el festival, junto a la vocalista norteamericana Nikki Hill.

A falta de dos días parece que el cartel de esta edición ha llamado poderosamente la atención y el festival de Hoyos del Espino rozará el completo y batirá récords de asistencia. Hasta el pasado miércoles se superaban las 13.000 entradas vendidas y todo parece indicar que la asistencia terminará rozando las 15.000 personas. «El ritmo de venta de entradas está siendo uno de los mejores», señalaba hace unos días el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez.

Nikki Hill cantando

Si el intérprete británico repite el esquema del concierto ofrecido hace unos días en Madrid, los nostálgicos de The Police no tendrán que lamentar su asistencia, ya que fueron varios los temas que recuperó de sus anteriores trayectorias, entre ellos, su sexy «Roxanne» o la más que conocida «Every breath you take». Junto a ellas fue desgranando parte de los temas de su último trabajo, «57th & 9th», cuyo título lanza un guiño a las calles que él mismo transita para llegar cada día a su estudio de grabación en Nueva York.

El festival comenzará a las 20.00 horas de la mano de Nikki Hill, a la que sucederá Sting para cerrar con Amaral la que promete ser la edición más exitosa.