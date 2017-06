Convertirse en el primer músico español en inaugurar el Festival Schumann en Alemania, no le ha quitado el sueño a la chelista vallisoletana Beatriz Blanco: «Cuando los ensayos van bien, encaras todo de forma mucho más reposada», señala esta joven intérprete a pocas horas de que comience el prestigioso certamen que tiene lugar en Zwickau, ciudad natal del compositor alemán, y que otros años se han encargado de inaugurar músicos de la talla de Daniel Baremboi.

La chelista vallisoletana interpretará el único concierto para chelo de Schumann acompañada por la Orquesta Filarmónica de Plauen-Zwickau, bajo la batuta de Lutz de Veer. Hace prácticamente un año que recibió la propuesta, lo que supuso para esta joven intérprete «una alegría muy grande», ya que, además, «el concierto de Schumman es uno de los más fuertes de mi repertorio».

El certamen, que arranca esta tarde en la modernista sala «Neu Welt» con Beatriz Blanco a las 19.00 horas, se desarrollará hasta el próximo 11 de junio bajo el lema «Norte o Sur», con música, además de la compuesta por Robert y Clara Schumann, tanto sinfónica como de cámara y coral, con un recuerdo a los músicos contemporáneos, entre ellos, el danés Niels Wilhelm Gade.

Uno de sus primeros grandes conciertos

Pese a que Beatriz Blanco tiene interiorizado la obra de Schumann desde hace años -junto con el de Elgar fue uno de los primeros grandes conciertos que ofreció-, «lo bonito es que no sabes nunca»: «Siempre hay que dejar un poco de flexibilidad, yo tengo mi versión, pero también la orquesta».

Nacida en Valladolid, la violonchelista reside en Basilea (Suiza) y desarrolla su carrera por toda Europa, formando aprte de los jóvenes músicos españoles que están triunfando internacionalmente -el año pasado fue invitada en el Menuhin Festival-. En este sentido, la joven intérprete considera que «los músicos españoles estamos empezando a ser considerados en serio» en Europa, como prueba que en un país con una tradición musical tan arraigada como Alemania haya contado con ella, «¡Y no sólo yo; hay mucha gente que está teniendo una gran proyección!». Para Beatriz, «es una señal muy positiva», ya que recuerda que hace unos años «nos consideraban peores, sobre todo en cuerda, ya que en viento la tradición en España ha sido más positiva».

Vivir en Basilea le permite «el contacto con otros músicos de gran nivel que me aportan muchísima experiencia y me enriquecen mucho»

Pese a su juventud (Valladolid, 1987), Beatriz Blanco ya atesora una lista de galardones internacionales, entre los que destaca el Premio a la Excelencia concedido por el gobierno austríaco, al que se suman el «Young Artist Award de la Fundación Bernhard Greenhause de California (Estados Unidos) o el reciente Salieri Zinetti en Italia, entre otros.

Dice que su estancia en Basilea le permite «el contacto con otros músicos de gran nivel que me aportan muchísima experiencia y me enriquecen mucho». No obstante, no olvida el contacto con su tierra natal y los primeros pasos que dio de la mano de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl): «Debemos estar muy orgullosos de esta orquesta», declara.

Próximo concierto, en Madrid

Su próximo concierto en España será en Madrid, el próximo 7 de julio donde intervendrá en el Conde Duque con el pianista Federico Bosco, con quien ha publicado recientemente el CD «A mon ami», con obras para chelo y piano de Chopin y Fanckhome.