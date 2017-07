Las mujeres rurales de León versionan el tema «Despacito» de Luis Fonsi para reivindicar su papel

Han alzado su voz como «una flor de color especial, natural, una mujer ganadera con ganas de luchar». Son cerca de un centenar y se dejan ver por redes sociales. Son Ganaderas en Red y, con la firme misión de reivindicar el papel de la mujer en la ganadería, han creado la versión más rural, femenina y reivindicativa de la canción de Luis Fonsi, «Despacito», convertido ya en el tema del verano.

Cerca de un centenar de mujeres de diferentes lugares de toda España, incluidas las Islas Canarias, e incluso Andorra, se unieron hace dos años para crear la citada agrupación con el fin de cambiar la visión sobre el papel de la mujer en el mundo de la ganadería.

En tan solo un día, una de las chicas de Ganaderas en Red, Charo, escribió la letra que hoy tararean todas aquellas que hacen de la ganadería su profesión, la misma a la que Arancha Pérez Cascallana, ganadera de Folledo de Gordón (León) puso voz. Del montaje audiovisual, que entremezcla imágenes de ganaderas de diferentes puntos de España se encargó Lucía Sampedro, la hija de una de las integrantes del colectivo, Yolanda.

Para Arancha, el papel de la mujer dentro de la ganadería está tristemente callado, «como que son un cero a la izquierda». Pero las mujeres están ahí, hacen las mismas o más cosas que el hombre ganadero y después, cuando llegan a casa, «continúan trabajando con las tareas del hogar», informa Ep.

«Con la canción se pretende sensibilizar a la gente y que entiendan que un cordero no llega a la carnicería en un envase, sino que lleva detrás mucho trabajo»

Pero, ¿sufren los animales dentro de todo ese proceso? El mensaje de Arancha es claro: «No maltratamos a los animales, todo lo contrario, son felices, no tienen maltrato». Arancha mira a su rebaño mientras pasta en los montes de Folledo de Gordón y recuerda una crítica que le hicieron a raíz del vídeo: A raíz del vídeo muchos han dicho «¡qué bonito, mujeres explotando madres!». «Todo tiene un límite, yo respeto a quien no quiera comer carne, pero quien la coma tiene que saber que lleva su trabajo y que no se maltrata a los animales», sentencia la cantante y ganadera.

Arancha Pérez se encarga, junto a Amador, de sus dos hijos, una que está cerca de cumplir los 18 años y otro aún pequeño. Diariamente visitan las dos naves en las que se encuentran sus animales, 1.400 ovejas y 50 cabras a sus espaldas, a quienes sacan a pastar por los montes. En invierno en los de Llamas de la Ribera, de septiembre a junio. En verano, de junio a septiembre, en Folledo de Gordón.

Segundo encuentro

En septiembre será cuando Ganaderas en Red celebren su segundo encuentro, para el que fue creado esta particular versión de «Despacito, cuyo vídeo ha tenido más de 226.000 reproducciones en tan solo 15 días.