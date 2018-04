Sociedad Una mujer del público fue la que se percató del error del sello de Correos dedicado a León Atendiendo a su observación, se concluyó que la catedral representada no era la leonesa, sino la de Burgos.

El presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin, acudió este pasado martes a León para presentar dos sellos. Uno dedicado a «León, capital española de la gastronomía» y otro perteneciente a la serie «12 meses, 12 sellos, 12 provincias». El acto, al que asistieron el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación provincial, Juan Martínez Majo, discurrió con total normalidad hasta que, al final, un miembro del público evidenció un error que eclipsaría la presentación y provocaría fuertes críticas. Incapaz de reconocer la imagen de la catedral que aparecía en el sello de la segunda serie -entre otras representativas de la provincia-, una mujer que presenció el acto lanzó la pregunta que acapararía la atención y dejaría la presentación de los sellos en un segundo plano. Si no era la de León, ¿qué catedral se había incluido en la estampa? Atendiendo a su observación, se concluyó que la seo representada no era la leonesa, sino la de Burgos.

Informado el presidente de Correos, éste admitió el fallo y, una vez concluida la presentación, se dirigió a los leoneses desde el salón de plenos del Ayuntamiento de San Marcelo para «pedir disculpas». El sello, dijo, ya no se puede cambiar, por lo que su distribución no se verá frenada. No obstante, aceptó el error y aseguró que pedirá al Ministerio de Fomento que les autorice la emisión de otro sello dedicado a León que pueda subsanar este fallo. Cuesta resaltó que en los seis años que lleva en Correos, han emitido alrededor de 700 sellos sin problema alguno. Entre otras cosas, porque existen controles previos a la impresión que, lamentablemente, en este caso fallaron.

Durante el mes de abril, en el que estará en circulación este sello -exclusivamente en León-, éste será el único tipo de franqueo que se empleará en los envíos que se lleven a cabo desde las oficinas postales leonesas. Su valor facial es de 55 céntimos, aunque dado el error y la rapidez con la que se extendió, los aficionados a la filatelia presentes en el Salón de Plenos de San Marcelo advirtieron de la posibilidad de que su cotización se vea incrementada.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó que «ante tamaño desatino» por parte de Correos, los sellos sean retirados por no representar a León y que el fallo, que lamentó que no hubiera percibido el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento ni en la Diputación, sea rectificado «con una nueva tirada que efectivamente contemple nuestra Pulchra Leonina».