El uso del móvil al volante es la segunda causa de retirada de puntos

Es una de las «drogas» del siglo XXI. Una de cada veinte personas es adicta al móvil, según los estudios, y se calcula que cada ciudadano hace uso del mismo durante dos horas diarias. Basta con salir a la calle y comprobar que una buena parte de los viandantes ya no mira al frente o que en los bares hay mesas sin conversaciones. Una situación que, al margen de juicios de valor, puede acarrear peligros si no quitar los ojos de la pantalla o pulsar una tecla desvía la atención sobre una tarea. Es el caso de los conductores que no sueltan su teléfono al volante y que no son pocos. Ésta es la segunda causa de retirada de puntos del carné en Castilla y León.

En total, desde la puesta en marcha del actual sistema del carné de conducir -hace casi once años- se han impuesto 119.856 sanciones por usar el teléfono móvil al volante en Castilla y León, un cincuenta por ciento más que por saltarse un semáforo o que los positivos en control de alcoholemia, y suponen un doce por ciento del total de los puntos retraídos. Ante estos datos, desde la DGT han advertido ya en varias ocasiones que «cada vez es más habitual ver a muchos automovilistas hablando mientras conducen», una situación cuyo riesgo se ha «mitigado, en parte», gracias a los sistemas de manos libres que se han generalizado. Sin embargo, el problema va más allá de las llamadas y el peligro se encuentra también en el envío de mensajes o consultas en internet.

En este escenario, en el conjunto de España y también en la Comunidad, donde las distracciones son causa de accidente en la mitad de siniestros con víctimas, «el teléfono móvil tiene cada vez mayor peso como factor de riesgo». El otro gran enemigo al volante es el exceso de velocidad, que ocupa el primer puesto en el ranking de infracciones que más retirada de puntos han supuesto en once años en Castilla y León -se paga con hasta seis en los casos más graves-.

El total de puntos que se le ha restado a los conductores de la Comunidad por pisar de más el acelerador es más que las suma de los requisados por el uso del móvil, pasar en rojo un semáforo, conducir ebrio, no usar cinturón de seguridad o sistemas de retención pertinentes y no respetar un stop, que son -en ese orden- las otras causas más comunes de amonestación, de acuerdo con los datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de Valladolid.

Estas causas, junto a la conducción temeraria y el consumo de drogas, han supuesto la retirada de casi tres millones de puntos entre el millón y medio de conductores registrados en Castilla y León en los últimos diez años. Los datos publicados en el décimo aniversario de sistema apuntaron a que siete de cada diez mantenían su saldo intacto y sólo un treinta por ciento concentraba las faltas.

Un total de 9.500 conductores se han quedado sin permiso tras dejar a 0 su saldo de puntos León concentra un 28 por ciento de los puntos retirados y Soria cierra la tabla con un 3 por ciento El sistema partió con un saldo de doce puntos para todos los conductores, ocho en el caso de los noveles. Cuando no se pierde ninguno en tres años se suman dos más, hasta un máximo de quince. ¿Qué ocurre a la baja? Que cuando se llega a cero se retira el permiso por un periodo de seis meses y el infractor debe acudir a un curso se sensibilización y aprobar un examen para poder volver a empezar con ocho puntos en su haber. Desde 2007, en 9.482 ocasiones se ha tramitado la pérdida de vigencia por llegar a este extremo, siendo de un cinco por ciento la tasa de reincidentes.

Para no llegar a este punto también existen cursos para aquellos que vean cómo su saldo va bajando y no quieran exponerse al riesgo de perder su permiso temporalmente. Con esta formula pueden recargar su saldo con hasta un máximo de seis más. Se pueden realizar una vez cada dos años; los profesionales, cada doce meses. En ambos casos se realizan en autoescuelas autorizadas por tráfico, y que en la Comunidad ascienden a 28.

Los cursos de recuperación parcial celebrados en estos once años han sido 2.962, con más de 21.500 asistentes; y los de recuperación de la vigencia del permiso 1.891, con más de 18.500 «alumnos».

León es donde se acumula un mayor volumen de pérdidas del carné por quedarse el conductor con el saldo de puntos a 0. Concentra 2.560 casos, el 27 por ciento del total de las nueve provincias, y un 55 por ciento más que Valladolid, con similar población. En el otro extremo, la que menos retiradas del permiso ha registrado es Soria, con 326 supuestos, el tres por ciento.

En cuanto a las causas, casi todas coinciden en los motivos expuestos en términos globales de la Comunidad, salvo León, Palencia y Valladolid, donde se ha registrado un mayor volumen de sanciones por semáforos, que se convierte en la segunda causa; y Zamora, siendo en este caso puesto número dos es para los positivos de alcoholemia.

El perfil de los infractores

Son más los hombres que las mujeres que acumulan pérdida de puntos del carné de conducir, según los balances de la Dirección General de Tráfico (DGT), que apuntan a que en la mitad de los casos tenían los infractores entre 25 y 44 años. El perfil varía según el tipo de irregularidad cometida. En esta línea, el exceso de velocidad se vincula a la mediana edad, y las féminas son las más reincidentes; el consumo de alcohol y drogas se relaciona con los menores de 34, siendo una de las causas más comunes entre los noveles; y el uso de teléfono móvil señala a las personas de entre 40 y 55 años.