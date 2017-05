La mitad de los municipios de la región no pueden acceder al internet del siglo XXI

Subir a lo más alto del pueblo para poder hacer una llamada o abrir en el ordenador de una en una las páginas para que la conexión no se colapse. Parecen historias de otro tiempo pero aún suceden en algunos rincones de Castilla y León. Pequeños núcleos de población en los que a la banda ancha o la fibra óptica que permiten una navegación fluida ni se las conoce porque no ha llegado a estos enclaves la infraestructura necesaria. Y si están en funcionamiento, el servicio puede no tener la calidad o las prestaciones mínimas de las ciudades. Así, la desigualdad digital sigue acechando a cerca de un 36 por ciento de los hogares -una suma de 371.794- que corresponden a la mitad de los municipios de Castilla -casi 360.000 habitantes-, donde el denominado internet del siglo XXI -con un soporte y velocidad adecuada-, sigue sin hacer acto de presencia. Y eso que Europa se ha fijado que sea universal en 2020. Así, quien acuda al consultorio médico de Magaña, en Soria, tiene que llevar sus análisis impresos. La médico no los puede ver vía internet. Es sólo una de las carencias a las que se enfrentan a diario en este municipio, que, junto a Valle de Manzanedo (Burgos) y Aracena (Huelva), optan a un año de acceso gratuito a Internet vía satélite de 30 Megabytes que compromete la compañía Hispasat con el concurso «#enREDatupueblo».

En principio, el servicio universal está garantizado para todo el territorio, pero a efectos reales sería el 99% de la Comunidad el que tiene cubierto el acceso a internet a través de distintas soluciones. De este dato se desprende que aún hay 13.419 hogares que no pueden conectarse de ninguna forma. Ahora que ya se habla de tecnología 5G ni siquiera han dado aún la bienvenida al 3G para el móvil, de acuerdo con el último informe de cobertura de banda ancha del Ministerio de Energía y Agenda Digital.

La tecnología más extendida en Castilla y León, a ese 99 por ciento de los hogares, se denomina UMTS. Introdujo en nuestras vidas la posibilidad de navegar sin cables y aunque estaba orientada a la telefonía también se aplica a los hogares donde otros métodos no son factibles, pero tiene sus limitaciones. Y es que es un sistema de acceso compartido, en el que la velocidad en un momento dado depende de factores como la congestión de la red, interferencias, una amplia distancia con el punto desde el que parte la señal... que lastran o imposibilitan la navegación real. Por ello, se considera que no tiene la suficiente calidad como para cerrar la brecha digital. El mundo rural mira hacia la banda ancha, la fibra óptica o cualquier sistema que permita un servicio del que ya disfrutan en los grandes municipios desde hace una década.

No sólo el tipo de tecnología supone un escollo. Ésta es la infraestructura que permite que se pueda circular a un ritmo aceptable como si de una carretera se tratara, pero en internet, al igual que cuando se viaja desde un punto a otro, la velocidad -medida en megabytes- a la que se pueda transitar es importante para lograr antes y más cómodamente la meta. En este sentido, el 3% del territorio no puede disponer de banda ancha de al menos 2 megas, que era el «estándar hace ocho años», y que permitiría acceder al correo electrónico o consultar la prensa, pero no hacer una compra online, explican desde la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical).

Objetivo

Para ello habría que dar el salto a los 10 megas. Un 15% de los hogares no tiene posibilidad de alcanzar esa barrera; que, no obstante, «sigue siendo justa», sobre todo si hay más de un habitante en casa. Si uno está visualizando un vídeo y dos navegando con el móvil o viendo la televisión digital que ofertan las compañías, «se corta». Sí bastaría con 30 megas, la velocidad que se podría definir como el internet del siglo XXI y que es la que la Agenda Digital Europea fija para 2020 para el 100% de la población.

En 2017, sólo el 64% de los hogares han alcanzado esa meta -y a muchos aún les quedan muy lejos los 300 megas que ya ofrecen las compañías en las grandes ciudades-. La Comunidad es la quinta con peor cobertura actualmente, en la línea con otras regiones similares en envejecimiento y dispersión. Al respecto, esta semana el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, destacó el «gran esfuerzo» realizado para mejorar y remarcó el salto dado entre 2013 y 2016 en cuanto a conexiones de hasta 30 megas.